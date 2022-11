Så er valget skudt i gang

AALBORG:Tirsdag klokken 8 blev valgstederne landet over åbnet, så vælgerne kunne afgive deres stemmer til folketingsvalget 2022.

I Aalborghallen stod vælgerne allerede i kø fra morgenstunden for at få lov til at sætte kryds ved et af de 14 partier på stemmestedlen.

Det samme gjorde sig gældende flere andre steder i landsdelen. Blandt andet ved Munkehallen i Thisted, hvor 12.000 skal stemme.

Aalborghallen, folketingsvalg 2022