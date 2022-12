Så får vi en million overraskelser: Se med fra pressemøde om regeringsdannelse

NORDJYLLAND:Så skal vi - ifølge fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) - have en masse overraskelser. De kommer på det pressemøde, som hun sammen med de to formænd fra de to andre regeringsbærende partier - Jacob Ellemann-Jensen fra Venstre og Lars Løkke fra Moderaterne - holder på Marienborg.

På pressemødet præsenterer de tre partier bag den nye regering det grundlag, de er blevet enige om over 41 dages lange forhandlinger om den kommende tid i dansk politik.

Du kan se med live fra pressemødet herunder: