Så er Aalborgs ny borgmester indsat: Det er den største ære

AALBORG:Der venter udfordringer på størrelse med Aalborg Tårnet, så kommunens nye borgmester kommer ikke til at kede sig i det nye job.

37-årige Lasse Frimand Jensen fik mandag eftermiddag borgmesterkæden om halsen til stående klapsalver på byrådsmødet og er nu officielt indtrådt som Aalborgs ny borgmester.

Forud har det "kriblet i maven" hos den nye førstemand i landets tredjestørste kommune, hvor han bliver den yngste borgmester nogensinde.

- Jeg glæder mig utroligt meget til det, for det føles som en kulmination på et langt arbejde med politik lokalt her i Aalborg. Jeg elsker vores kommune og er født og opvokset her. Det er den største ære, som jeg kan forestille mig at få, siger Lasse Frimand Jensen (S).

Efter at urafstemningen i Socialdemokratiet gjorde Lasse Frimand Jensen til ny borgmester og spidskandidat, har der været masser af ekstra opmærksomhed.

- Det har været positivt

- Det har været meget positivt lige fra børnene nede på Skansevejens Skole, der råber tillykke til, når man er nede i byen og handle eller løber en tur, så møder jeg rigtig mange positive og søde mennesker.

Forude venter meget svære budgetforhandlinger med sparekrav på over 250 mio. kr., og socialdemokraten har allerede fået mange opkald og mails i den forbindelse og på den måde en forsmag på det store pres, der venter.

- Jeg synes, at det er sindssygt sjovt og spændende, og det er ikke noget, der stresser mig. Det er noget, som jeg får energi af, men det er klart, at man skal være følelseskold, hvis man ikke lader sig påvirke af en forælder, der ringer og frygter for, hvad der kommer til at ske med hendes barns skole, siger Lasse Frimand Jensen med henvisning til forslaget om at lukke otte landsbyskoler.

Han skal for første gang lede en budgetforhandling.

Ryster ikke på hånden

- Jeg har empati med de mennesker, der bliver påvirket af vores beslutninger, men det er ikke sådan, at jeg ryster på hånden over at skulle træffe de store beslutninger. Det er bare vigtigt, at man lytter til deres bekymringer og prøver at se, om vi kan gøre det så smertefrit som muligt for dem.

Lasse Frimand Jensen mener, at de store aktuelle økonomiske udfordringer kan give sammenhold i byrådet.

- Jeg kan godt lidt udfordringer, og jeg tror også det her med, at man starter med en stor udfordring kan gøre, at vi rykker sammen i bussen. Den dynamik, der er ved, at jeg kommer ind nu kan give et forstærket sammenhold, nye ideer og nye input.

Han tror på en holdindsats ikke bare i partiet og byrådet men også blandt medarbejderne.

Modstander af nulfejlskultur

- Jeg har en ledelsesstil, der er tillidsbaseret. Det er ikke topstyring eller en nulfejlskultur, det er jeg meget modstander af. Jeg vil rigtig gerne have en ledelsesstil, hvor vi inviterer til samarbejde og ikke ekskluderer, siger Lasse Frimand Jensen.

Udover budgetforhandlingerne bliver Lasse Frimand Jensen som ny på borgmesterkontoret også fra start presset på linjeføringen af 3. Limfjordsforbindelse og ønsket om, at byrådet fravælger Egholmlinjen. Men her siger han nej.

- Linjeføringen ligger jo fast, og den står jeg jo bag, siger Lasse Frimand Jensen.

Han mødes efter eget udsagn med Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.

- Jeg har ikke noget dårligt forhold til dem, men selvfølgelig er de ikke super begejstrede over mig og partiet, fordi vi står bag den linjeføring, men sådan er demokratiet.

180 mio. kr.

Et andet ønske fra partier og borgere dukker også op igen og igen i forhold til, om den nye borgmester vil droppe medfinansieringen til 3. Limfjordsforbindelse og bruge de til dags dato opsparede midler på 180 mio. kr. til at afbøde nogle af de besparelser, der venter på serviceområderne. Det afviser han.

- Man skal jo stå bag de aftaler, som man har lavet, og hvis man skal gøre noget anderledes, så skal det aftales med de parter, der har været ind over den oprindelige aftale. Det er ikke bare noget, som man politisk kan smide op i luften, siger Lasse Frimand Jensen med henvisning til Aalborg Alliancens parter som erhvervsliv og fagbevægelse.

Desuden skal den nye borgmester sikre ro i egne rækker, for byrådsgruppen var delt, da der skulle vælges mellem Flemming Møller Mortensen og Lasse Frimand Jensen som spidskandidat.

- Ny dynamik

- Der kommer en ny dynamik, når der kommer en ny person ind. Vi har haft flere gruppemøder og et sommergruppemøde, og jeg synes, at stemningen er rigtig god.

Han tilføjer, at alle bakker op om den nye organisering i S-gruppen.

- En af dem, der var mest aktive i at støtte Flemming, var Lisbeth Lauritsen som nu er gruppeformand, og en som jeg har et meget tæt og godt samarbejde med, siger Lasse Frimand Jensen.

Lasse Frimand Jensen