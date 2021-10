Så gik det galt igen: Harmonikasammenstød før tunnel

AALBORG:For gud ved hvilken gang blev myldretidstrafikken på E45 Nordjyske Motorvej ved Limfjordstunnelen onsdag eftermiddag udfordret af et trafikuheld.

Kl. 15.20 modtog Nordjyllands Politi melding om et mindre harmonikasammenstød i Kridtsvinget i retning mod Nørresundby.

- Tre biler kørte sammen. Der skete ikke meget materiel skade, og bilerne kunne selv køre over i et indhak før tunnelen, som er beregnet til lastbiler, så trafikken blev ikke voldsomt forstyrret af uheldet, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Årsagen til uheldet er efter alt at dømme, at der blev kørt for tæt.

- Og så har der været en opbremsning, man ikke har kunnet nå at reagere på, konstaterer vagtchefen.

Mens bilerne fik buler, ser det ud til, at de involverede bilister slap nådigt fra uheldet.

- Én klagede over rygsmerter, men ellers intet, oplyser Poul Fastergaard.