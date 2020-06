Så hårdt blev Aalborg Lufthavn ramt i maj - men der er et lille lyspunkt

AALBORG:Det siger sig selv: Aalborg Lufthavn har været hårdt ramt af coronakrisen, og en opgørelse over antallet af passagerer i maj måned viser det sort på hvidt.

Tilbagegangen i forhold til maj sidste år er på 97,2 procent. Der var i alt 3825 passagerer mod 134.602 sidste år. Der var ingen charterrejser (14.472 charterrejsende i maj 2019), og heller ingen udenrigsflyvninger (45.820 passagerer i maj 2019).

Det fremgår af en pressemeddelelse fra lufthavnen tirsdag.

Der er dog lidt optimisme at spore. For mens SAS har fløjet to daglige "rotationer" mellem Aalborg og København, bliver der nu tre daglige flyvninger fra Aalborg til København - og såmænd tre den anden vej. Altså rotationer i flysprog.

Det sker, fordi efterspørgslen på sæder og mere fleksible afgange er steget, oplyser lufthavnen. Og der kommer snart flere afgange:

- Fra 8. juni får SAS selskab på Aalborg-København-ruten af DAT, der starter med at flyve tre daglige afgange. Samtidig flyver DAT allerede til Bornholm fra Aalborg, og her har flyene særdeles pæne belægningsprocenter, så efterspørgslen på dansk indenrigs er stigende, siger Søren Svendsen, der er direktør i Aalborg Lufthavn.

I forhold til udenrigstrafikken har KLM meddelt, selskabet starter med én daglig afgang mellem Aalborg og Amsterdam 15. juni.

Det har naturligvis store konsekvenser for Aalborg Lufthavn, at ferierejser til andre lande end Norge, Island og Tyskland frarådes frem til udgangen af august.

- En sommersæson uden chartertrafik og kun marginalt udenrigstrafik kommer til at gøre ondt på os og hele branchen, siger Søren Svendsen.