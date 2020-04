Så hurtigt kan det vende: Oversvømmelser forvundet som dug for solen

Efter en af de vådeste vintre i mands minde er det ikke længe siden, at nordjyske marker og enge var plaget af massive oversvømmelser.

Sådan så der ud ved Lindholm Å mellem Vestbjerg og Nørhalne midt i februar i år. Foto: Lars Pauli

Midt i februar flød Lindholm for eksempel over sine bredder, og det var svært at skelne åens naturlige løb.

Lindholm Å er ikke længere gået over sine breder. Foto; Henrik Bo

Det var heller ikke så underligt, at vandet ikke kunne være i åen, for i februar registrerede DMI, at Aalborg Kommune fik 119 mm nedbør mod normalt 45 mm.

Siden har Nordjylland nydt godt af en længere periode uden nedbør, og nu er oversvømmelserne af områderne langs åen forsvundet som dug for solen.

I marts fik Aalborg Kommune 45,2 mm. Det var betydeligt mindre end i 2019, hvor der faldt 90,6 mm regn i Aalborg Kommune. I den første uge af april er det hidtil kun blevet til beskedne 1,7 mm.

Sådan ser der ud langs Lindholm Å nu:

Og sådan så der ud langs åen midt i februar: