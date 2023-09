Så kører plusbussen: - Jeg tror de fleste bekymringer bliver gjort til skamme

Musikken fra Sct. Mariæ Skoles Big Band foran Haraldslund kunne høres næsten helt ned til Café Ulla Terkelsen.

"Never ending story" spillede de unge, og sådan har processen med PlusBus sandsynligvis føltes for mange af dem, der længe har døjet med lukkede veje og omlægninger - en meget omtalt busgrav har fået sin egen facebookside.

Det har taget tid, og alt har måttet vige for PlusBus, der de seneste år har ændret byen, man har både fjernet parkeringspladser og omskabt pladser for at gøre plads.

Men nu er den klar til brug - bussen der skal binde byen sammen, sikre hurtigere rejsetid på tværs og langt færre biler på vejene trods en voksende befolkning.

Og den er langt mere end blot et transportmiddel mellem øst og vest.

Lørdag kl. 11.30 satte de nye elplusbusser afsted i hver sin retning fra Haraldslund og Gigantium for at krydse hinanden på Gammeltorv i en byfest med koncerter, komikere og frisksmurte rundstykker på pladserne - og musikere og gadeartister i busserne.

Tale ved Per Clausen (EL). Foto: Bente Poder

Til at sende dem afsted var Per Clausen (EL), rådmand for Klima og Miljø og Jan Nymark Thaysen (V), rådmand for By og Land.

I vest foran Haraldslund roste Per Clausen sine medborgere for ikke at miste modet undervejs og skruede tiden tilbage til dengang, hvor den første motoriserede bus i Aalborg vakte opstandelse - man kaldte den for "uhyret", og den var kendt for at køre husdyr ned og sprøjte pløre op på vinduerne helt op på første sal.

- I dag 100 år senere gør vi det så igen. Når man laver ting om, bliver det bedre for nogen og lidt mere besværligt for andre. Diskussionen og debatten er en vigtig og naturlig del af demokratiet, men det, vi har fået, er et kollektivt transportmiddel, der på én gang udeleder langt mindre CO2 og fragter folk endnu hurtigere gennem byen.

- Jeg tror, at de fleste bekymringer bliver gjort til skamme, når busserne nu ruller ud - det er et gigantisk fremskridt for byen, sagde han.

Der var rift om pladserne lørdag, hvor folk gratis kunne prøve de nye busser. Foto: Bente Poder

I øst ved Gigantium udtrykte Jan Nymark Thaysen taknemmelighed over, at Aalborg ikke har fået en letbane som i Aarhus.

Dét ville ifølge ham have givet langt flere udfordringer i anlægsfasen, store ekstraudgifter til unødvendige ledningsomlægninger og visuel forurening af blandt andet Boulevarden på grund af frithængende el-ledninger.

Men vigtigst af alt er udviklingen af byen langs ruten.

- Plusbus er lige så meget fortællingen om, at vi i Aalborg har fået en meget flottere og mere grøn by med nye fantastiske byrum. For hvad er det egentlig, der gør en by god at være i? Det er gode pladser, hvor man har lyst til at opholde sig, sagde Jan Nymark Thaysen og henviste til forpladsen ved Gigantium, hvor han stod, samt forpladsen ved Haraldslund, området ved Nytorv og John F. Kennedys Plads som eksempler.

Og så er der blevet plads til mere natur i byen.

Fx er der langs plusbus-ruten blevet plantet 650 nye træer og 9500 m2 nye bede samt bygget nye fortov, cykelstier og bedre veje - det hele til godt halvdelen af, hvad en letbane ville have kostet.

Har givet Vestbyen et løft

Netop bykvalitet er noget, der har været tænkt ind allerede, fra man startede projektet op, og der har været samarbejdet på tværs af forvaltninger.

Og det er noget, der bemærkes af de lokale fremmødte i Vestbyen, som har fulgt byudviklingen på tæt hold.

- Det er fedt, at el-bussen endelig kommer. Jeg har ventet i tre år på den, jeg var med til første spadestik, siger Anton Olesen (til venstre), der er med i tegnekonkurrencen i forbindelse med indvielsen af PlusBus – præmien er en fødselsdag for klassen i Gigantium. Ved siden af ham Mette og Karl Olesen. Foto: Bente Poder

- Vi er rigtig glade for den plads, der er kommet foran Haraldslund, den kan rumme noget andet end tidligere, vi bruger den meget, ikke mindst legepladsen, siger Mette Olesen, der ser frem til at bruge plusbussen, når de skal til Aalborg Øst og besøge familie eller benytte Gigantium.

Derudover fremhæver hun Kastetvejs nye grønne profil.

- Vi cykler rundt til det meste, og der er det dejligt med en bred cykelsti på Kastetvej. Der er jo delte meninger om ændringen af den, men som børnefamilie synes vi, at det er fedt, at den er fredeliggjort.

- Jeg tror, at plusbussen kommer til at binde byen mere sammen, og hurtigheden bliver en fordel for mange, siger Rikke Kirkegaard, bosat i Vestbyen. Foto: Bente Poder

Også Rikke Kirkegaard, hvis ældste datter især kommer til at bruge plusbussen, fremhæver udviklingen af byrummene langs ruten.

- Personligt synes jeg, at det har givet et løft til kvarteret. Her er blevet pænere med træer og beplantning og afledte effekter som bredere cykelstier. Og man kan jo stadig parkere - det er jo ikke fordi, alt er udraderet, og der er stadig sidegaderne, siger hun.

Foto: Bente Poder

Også borgmester Lasse Frimann Jensen (S) er glad for resultatet.

- Den her elektriske ål, der kommer til at sno sig 12 kilometer gennem kommunen, vil skabe liv de steder, der er stop. Der er nogle butikker, der har lidt under det her infrastrukturprojekt, men på sigt kommer de til at opleve langt mere liv og flere kunder, siger borgmesteren, der henviser til, at busruten følger vækstaksen, der går fra Travbanen og til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Netop lokalt byliv er også noget, der optager Anders Wested, stifter af Trafikalt Folkeparti.

Han er glad for tiltaget, men ser gerne tilretninger.

- Jeg kan jo se fra andre byer, hvor godt det virker, at man kan tage cyklen med sig, fx i S-toget. Jeg er dog lidt bange for, at Vestbyen ikke bliver så trafikeret, og derfor kunne jeg godt tænke mig, at man får hver anden bus til at køre ud til det nordlige Nørresundby. Så kan man lave en plads deroppe, hvor man kan stille bilen og tage plusbussen ind - det kan fungere som en ekstra Limfjordsforbindelse, og man undgår halvtomme busser i denne del af byen, siger han.

