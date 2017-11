AALBORG: Allerede i god tid inden den officielle jule-belysnings-tændingstid stimlede Aalborgenserne sammen foran Sallings hovedindgang ved Nytorv.

Ingen ville gå glip af det store øjeblik, hvor den imponerede julebelysning på stormagasinets facade blev tændt for at fortælle, at vi nærmer os julen.

10, 9, 8, 7......jul