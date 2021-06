Så lykkedes det endelig: Nu får forfatter en plads opkaldt efter sig

AALBORG:Efter lang tids pres fra borgere, foreninger og kulturelt interesserede er det langt om længe lykkedes at få opkaldt en plads i Aalborg efter den afdøde forfatter, Jakob Ejersbo.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), rådmand Hans Henrik Henriksen (S) og tidligere formand for foreningen bag litteraturfestivalen Ordkraft, Jørgen Pyndt har netop afsløret, at pladsen foran kulturhuset Nordkraft fremover kommer til at hedde Jakob Ejersbos Plads, og det glæder mange.

- Jeg er rigtig glad og stolt over, at det nu er lykkedes at få en Jakob Ejersbos Plads i Aalborg. Med vores kulturelle kraftcenter Nordkraft ved sin side vil denne plads være en fornem hyldest til Jakob Ejersbo, der med bogen Nordkraft fik sat Aalborg på det kulturelle internationale landkort, forklarer Thomas Kastrup-Larsen til en pressemeddelelse.

Han betegner det som den ultimative hyldest fra Aalborg til Jakob Ejersbo, men samtidig er det også en anerkendelse af Ordkraft, der hvert år får besøg af en lang række kendte forfattere til festivalen i Nordkraft.

- Jeg er glad for, at vi med navngivningen får mulighed for at hylde en dansk forfatter, som med sin roman fra 2002, virkelig fik sat fokus på industribyen Aalborg fra et perspektiv, som der nok ikke var så mange, der kendte til. Romanen - og senere filmen - skildrer Aalborgs vrangside i starten af 1990’erne med fokus på hverdagen i Aalborgs stofmiljø, og den giver et andet billede af Aalborg end byen med Jomfru Ane Gade og de rygende skorstene. Den skildrer netop Aalborg på vrangen, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen.

Initiativet til at opkalde pladsen efter Ejersbo kommer blandt andet fra Ordkraft, men der har også været andre fortalere for ideen - for eksempel samfundsforsker Johannes Andersen og forlagsdirektør Johannes Riis.

- Jeg kendte ham personligt som et menneske, der var dybt optaget af at skildre det liv og de eksistenser, som de fleste bare vender ryggen til og ikke vil vide af. Dem gav han respekt og værdighed i sin fremragende roman, og det er ulykkeligt, at han døde så ung, at han ikke nåede at bygge videre på disse fortællinger, siger Jørgen Pyndt.