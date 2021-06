Så mange er blevet vaccineret med Johnson & Johnson i Aalborg

AALBORG:Tirsdag aften kom der sjældent positive nyheder, da sundhedsministeren offentliggjorde, at Danmark har købt mere end én million vacciner af Rumænien.

Normalt har nyhederne om vaccineplanen ellers været anderledes negative, og det har betydet at datoerne for, hvornår danskerne er færdigvaccineret igen og igen er blevet rykket længere ud i fremtiden.

En af årsagerne til det var blandt andet, at vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson blev taget ud af vaccinationsprogrammet, fordi de sandsynligvis kan føre til sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper.

Et politisk flertal i Folketinget åbnede dog for muligheden for, at danskerne frivilligt kunne vælge at lade sig vaccinere med de fravalgte vacciner, og det har tusindvis af nordjyder valgt at gøre brug af, siden det blev muligt i slutningen af maj.

Så mange har modtaget et stik

Det er virksomheden Practio, der står for vaccination udenom det generelle vaccinationsprogram, og de har i Aalborg vaccineret 3719 borgere med Johnson & Johnson-vaccinen.

Det skriver virksomheden til Nordjyske.

Før man kan blive vaccineret, skal man tilses af en læge. Det kan man på nuværende tidspunkt blive samme dag, som man bestiller tid - og bliver man godkendt til vaccination, kan man blive vaccineret dagen efter.

Flest mænd

Practio driver vaccinationssteder fem steder i Danmark hvor Aalborg er det eneste sted i Nordjylland. Derfor er det sandsynligvis ikke kun aalborgensere, der har modtaget et frivilligt stik.

På landsplan har 45.665 borgere benyttet muligheden for modtage en Johnson & Johnson eller AstraZeneca-vaccine og størstedelen af dem er mænd.

"Ud af disse er 9719 kvinder, mens 35946 er mænd. Størstedelen af vaccinerede mænd er i aldersgruppen 25-34 år", skriver Practio.

Vaccinationer rykker frem

I vaccinationskalenderen har aldersgruppen 30-34-årige været de sidste, der stod til at blive vaccineret og i takt med, at vaccinationsdatoerne blev rykket, er det måske ikke så underligt, at flere har kigget interesseret mod de frivillige vacciner.

Men med de nyligt indkøbte vacciner fra Rumænien forventer sundhedsmyndighederne at også de 30-34-årige vil modtage en invitation til første stik allerede i denne uge eller i starten af uge 27.

Det betyder, at alle danskere forventes at være færdigvaccinerede 25. juli. Og det er godt nyt, for i øjeblikket spreder delta-varianten sig.

- Med de indkøbte vacciner fra Rumænien kan flere danskere blive færdigvaccineret hurtigt. Det er ikke mindst vigtigt, nu hvor vi desværre har en mere smitsom deltavariant, som først blev fundet i Indien, men som i øjeblikket breder sig hastigt i Danmark og resten af verden, skrev Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i går i en pressemeddelelse.

Senest måtte Vejgaard Østre Skole i Aalborg hjemsende 150 elever, fordi to elever havde været i nærkontakt med en person, der var smittet med deltavarianten.

Region Nordjylland havde egentlig lavet en plan for, hvordan vaccinationerne skulle forløbe hen over sommeren, men med de mange nye doser fra Rumænien, har regionen bedt sine ansatte om at smide alt, hvad de har i hænderne for at nå i mål med vaccinerne.

