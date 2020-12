Så mange smittede er fundet hos nye hurtigtest-centre i Nordjylland

NORDJYLLAND:Falck har de seneste dage åbnet fem nye hurtigtest-steder i Nordjylland, hvor man på statens regning og uden tidsbestilling kan blive testet for coronasmitte. Podningen sker gennem næsen, og efter kun 15 minutter får man svar på, om man er smittet.

Metoden er blevet kritiseret for ikke at at være lige så nøjagtig som de såkaldte PCR-test på de faste testcentre i Region Nordjylland. På de faste testcentre, som regionen og TestCenter Danmark driver, får man stukket en vatpind i halsen. Og der kan gå op til to dage, før man får svar på prøven.

Falcks testcentre i Nordjylland har fra start oplevet stor interesse fra borgere, der gerne vil have prøvesvar hurtigt.

Torsdag blev 2300 personer testet på Falck-teststederne i Thisted, Hjørring, Hobro og Nørresundby. Blandt dem blev der opdaget 50 personer med coronasmitte. Dermed blev der konstateret smitte hos lidt over to procent af de testede

- Vi er med til at bryde smittekæder. Vores teststeder er et supplement til andre testformer, siger regionsdirektør Kjeld Brogaard fra Falck.

Falcks hurtigtest-steder er for personer, som ikke har symptomer, men gerne vil være sikre på, at de ikke bærer rundt på smitte.

Har man symptomer på corona-smitte, skal man i stedet benytte de faste testcentre, som regionen og TestCenter Danmark driver. Og der skal man først bestille tid på coronaprover.dk.

Falcks hurtig-testcentre i Nordjylland findes på adresserne:

- Falck, Jørgen Berthelsens Vej 30, 9400 Nørresundby

- Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring

- Lupinvej 3, 9500 Hobro

- Vilhelmsborgvej 14, 7700 Thisted

Samt fra i går, fredag, også i Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø. Man skal ind gennem hovedindgangen.

Ved premieren i Gigantium fredag var der især travlhed om formiddagen, og det gav ventetider på op mod 45-60 minutter. Fra lørdag holder testcentret i Gigantium døgnåbent frem til 24. december.

Læs mere om de forskellige mulighed for at blive corona-testet.