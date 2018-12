Så skete det igen: Flere spritbilister fanget i kontrol

NORDJYLLAND: Natten mellem fredag og lørdag gik Nordjyllands Færdselspoliti målrettet efter bilister, der havde fået lidt for meget at drikke - for noget måske i forbindelse med en julefrokost.

Betjentene standsede bilister i Nibe, Støvring, Svenstrup og Aalborg. Og resultatet af kontrollen blev, at fem bilister nu er sigtet for at køre med for meget alkohol i blodet. De måtte alle afgive en blodprøve. Disse fem bilister blev snuppet i henholdsvis Øster Hornum, Støvring, Svenstrup og to i Aalborg.

Nordjyllands Politi oplyser, at mange bilister kørte med promiller, der lå lige under grænseværdien på 0,50.

Kontrollen afslørede også to bilister, som ikke havde erhvervet kørekort.