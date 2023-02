Afsløring: Ingen andre TV2-regioner får produktionsstøtte som i Nordjylland

AALBORG:Ingen andre steder i landet har en TV2-region modtaget produktionsstøtte på samme måde, som det er foregået i Nordjylland.

Det viser en rundringning til samtlige TV2-regioner, som Nordjyske har foretaget i forbindelse med omtalen af de mange overførsler fra borgmesterforvaltningen i Aalborg til TV2 Nord.

Overførsler, som er kommet i stand efter, at TV2 Nords administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør, Mikael Justesen, har taget kontakt direkte til borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

En praksis, som tidligere er blevet kritiseret i Nordjyske.

- Der gælder i alle publicistiske medier et grundlæggende princip om, at der skal være vandtætte skotter mellem annonceafdelingen og redaktionen. Og det bliver ganske svært, når det er chefredaktøren, der tager kontakten, har formanden for Transparency International, Jesper Olsen, tidligere udtalt til Nordjyske.

Både borgmesteren og TV2 Nord-chefen afviser, at deres forhold er anderledes, end forholdet normalt er mellem en borgmester og en ansvarshavende chefredaktør.

Men virkeligheden viser sig at være en ganske anden - i hvert fald når det drejer sig om økonomi.

Kun ét tilfælde i Danmark

Nordjyske har været i kontakt med samtlige otte TV2-regioner, og fælles for syv af dem er, at de alle afviser at have modtaget produktionsstøtte fra de kommuner, de dækker.

Det efterlader TV2 Nord som den eneste TV2-region, der har modtaget produktionsstøtte fra en kommune, som de også skal dække kritisk.

En aktindsigt i alle de nordjyske kommuners samhandel med TV2 Nord viser også, at Aalborg Kommunes samarbejde med TV2-regionen er helt unikt i nordjysk sammenhæng.

Kun Jammerbugt har tidligere betalt produktionsstøtte til TV2 Nord i forbindelse med en række koncerter, som blev tv-transmitteret fra torvet i Blokhus. Her var kommunen sponsor for arrangementet, men samarbejdet stoppede, kort efter Mikael Justesen overtog jobbet som direktør på TV2 Nord.

Aalborg Kommune står altså som den eneste betaler af produktionsstøtte til TV2 Nord fra 2015 og frem til 2021.

Nordjyske har tidligere spurgt Svendborg Kommune, om man udbetalte produktionsstøtte til TV2 Fyn, da der i sommeren 2022 blev afholdt DGI Landsstævne, på samme måde som man gjorde i Aalborg i 2017.

Det afviste chefkonsulent i kommunens kommunikationsafdeling Eva Kristina Mikkelsen i en mail:

"Det har end ikke været på tale. For at være helt præcis kan jeg oplyse, at det hverken har været italesat af Svendborg Kommune eller TV2 Fyn."

Her har Aalborg Kommune støttet TV2 Nord Aalborg Kommune har støttet TV2 Nord med minimum 1.136.000 kroner siden 2015. Støttekronerne fordeler sig således: I 2015 gav kommunen 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival

I 2016 gav de et produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival på 200.000 kroner

I 2017 betalte kommunen over to omgange 336.000 kroner til TV2 Nords dækning i forbindelse med DGI's landsstævne

I 2018 betalte kommunen 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords dækning af Nibe Festival

I 2021 betalte Aalborg Kommune 200.000 kroner i produktionstilskud til TV2 Nords arrangement Frihedsfesten Aalborg Kommune VIS MERE

Praksis kræver åbenhed

Overordnet er det ikke et problem, at et medie modtager støtte fra en kommune, som de i andre sammenhænge skal dække kritisk. Og det er heller ikke unormalt, at medier leder efter alternative indtægter i et presset marked.

Det forklarer Søren Schultz Jørgensen, medieforsker, ph.d. og docent på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- I sig selv er et samarbejde mellem en kommune og et medie, offentligt eller privat, ikke problematisk. Men det vil altid rumme dilemmaer og vanskelige spørgsmål, som skal afklares konkret.

Han ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag mellem Aalborg Kommune og TV2 Nord, men forklarer, at der generelt skal være åbenhed om samarbejdet, så der ikke opstår tvivl om, hvem der er i lommen på hvem.

- Der skal være maksimal åbenhed omkring det, for det er det, der kan afgøre et medies troværdighed og uafhængighed, siger han og fortsætter:

- I en tid hvor medierne bliver tvunget til at have flere økonomiske ben at stå på og flere samarbejder med omverdenen, bliver vi også nødt til at have en stadig større åbenhed om, hvad det er for nogle relationer, medierne har til deres omgivelser.

Ingen sammenhæng

Nordjyske har spurgt adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør på TV2 Nord, Mikael Justesen, hvad han tænker om, at TV2 Nord er den eneste TV2-region, der har modtaget støtte fra en af de kommuner, som de også skal dække kritisk.

Han forklarer, at han har set en mulighed, som de øvrige TV2-regioner tilsyneladende ikke har.

- Der står i loven, vi kan, men jeg ved ikke, hvorfor de andre ikke har set, det er en mulighed, siger Mikael Justesen.

Aalborg Kommune er den eneste kommune i Nordjylland, som Mikael Justesen i sin tid på tv-stationen har lavet en aftale om produktionsstøtte med. Han forklarer endda, at han ikke har spurgt andre kommuner om støtte.

Det handler dog ikke om hans forhold til Thomas Kastrup-Larsen, men om redaktionelle prioriteringer på TV2 Nord.

- Vi har ikke haft andre programproduktioner (end i Aalborg, red.), hvor det har været relevant, siger Mikael Justesen.

Han tillægger det ikke nogen speciel betydning, at udbetalingerne er sket efter, at han har sendt en mail direkte til Thomas Kastrup-Larsen.

- Jeg har sendt en ansøgning, og den tænker jeg, er blevet behandlet af den ansvarlige myndighed. Jeg har skrevet direkte til borgmesteren, for når jeg skriver som den øverste chef, så skriver jeg også til den øverste chef for at få tingene til at ske. Kommunens sagsbehandling skal jeg ikke stå på mål for.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen afviser også, at hans relation til Mikael Justesen har haft betydning for, at han har bevilget udbetalingerne til TV2 Nord.

- Jeg kan 100 procent sikkert sige, at vores relation ikke har haft noget med det at gøre. Mikael Justesen og jeg har en professionel relation, så det har ikke noget med det at gøre.