Sådan bliver dit karnevals-vejr

AALBORG:Det ser ud til, at vejrguderne er med karnevalsgængerne igen i år.

Det oplyser vagthavende metrolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Jens Lindskjold.

- Det ser ud til, at det holder tørt. Der bliver plads til sol mellem de drivende skyer og temperaturer på mellem 15-17 grader, siger han.

Det store, festglade optog kommer altså ikke til at gå gennem byen i sommervejr, men der skulle være mulighed for, at solen smiler i løbet af dagen.

Natten til lørdag kan der opstå enkelte byger i Aalborg-området, men de skulle gerne drive forbi i løbet af de tidlige morgentimer, inden optoget bliver skudt i gang.

Den kraftige vind, der hærger flere steder i Nordjylland fredag morgen, vil fratage i styrke inden optoget.

- Det bliver en smule bedre lørdag, men der vil stadig være en jævn til frisk vind fra nordlig retning i løbet af lørdagen. Den vil dog være aftagende, som dagen skrider frem, siger metrologen.

Karnevalsoptoget starter tre forskellige steder i Aalborg. Lørdag kl. 10.00 begynder optoget fra Nørresundby. Kl. 10.30 går de fra Østerport i Øgade-kvarteret, mens de i Vestbyen starter 11.00.