Sådan bliver karnevalsvejret

AALBORG:Fjer, glimmer, glitter og masser af drikkevarer. Der er visse remedier, der er selvskrevne, hvis karnevalsstemningen skal i top.

Men det er måske heller ikke så tosset at vide, hvad der venter fra oven.

Skal der pakkes regnslag, solcreme eller en lille jakke med i tasken?

Heldigvis ser det ud til at karneval i Aalborg 2023 bliver af den slags, hvor du stort set kan nøjes med at stikke solcremen i baglommen - hvis du ellers har sådan én på dit kostume.

DMI lover, at vi får en dag med en del solskin - og heldigvis også tørvejr.

Når vi når længere hen på dagen bliver det mere skyet fra nordvest - men måske er det også på det tidspunkt, det bliver rart med en smule skygge.

Temperaturen kommer dagen igennem til at ligge på behagelige 15 til 18 grader - altså hverken for koldt eller stegende hedt.

Hvis du har planer om at fejre karnevallet til den lyse morgen, er det måske rart at have en lille jakke med i tasken, så det ikke kun er de våde varer, der skal holde dig varm. Temperauren dropper nemlig til syv til 10 grader, som aftenen og natten falder på.

Med disse velmenende råd: Godt karneval.