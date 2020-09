Sådan fejrer man fødselsdag: F-16 jagere angriber nordjysk bro og lufthavn

NORDYLLAND:Der findes mange måder at fejre en rund fødselsdag på. Torsdag fejrer Flyvevåbnet sin 70 års fødselsdag med en stor flyveøvelse, som blandt andet omfatter at lade F-16 jagerfly angribe Thisted Lufthavn og Vilsundbroen.

Øvelsen har blevet døbt Blue Night. Hvis vejret driller, udsættes øvelsen til fredag 2. oktober.

Det oplyser Flyvevåbnet på sin Facebook-side.

Det fingerede angreb på lufthavnen og broen over Limfjorden sker i tidsrummet kl. 10.40-11 torsdag formiddag.

Danske F-16 jagere skal nok få folk i Vilsund til at spærre øjnene op, når de på Flyvevåbnets 70 års fødselsdag deltager i øvelsen Blue Night. Arkivfoto: Claus Søndberg

"Flyveøvelsen skal give maksimal træning for alle flyvende kapaciteter, herunder både piloter og besætningsmedlemmer, men især for medarbejderne ved det Nationale Luftoperationscenter i Karup, som skal planlægge og kontrollere de mange samtidige operationer, der kommer til at fordele sig på det meste af landet", skriver Flyvevåbnet på sin Facebook-side.

Flyveøvelsen kommer til at bestå af en lang række adskilte aktiviteter. Blandt højdepunkterne er - ud over de spektakulære F-16 angreb i Thy også muligheden for at se Seahawks-helikopteres forsøg på at undsætter strandet personel ved lufthavnen i Thisted efter angrebet fra F-16-jagerne. Det sker i tidsrummet fra kl. 12.30 til kl. 13.

Kl. 10.30 indleder et C-130 Hercules transportfly en lavtflyvningsrute i Aalborg, som fører flyet Danmark rundt - med passage over lokaliteter undervejs som Flyvestation Karup, Sønderborg, Møns Klint, Kronborg, før flyet midt på eftermiddag vender tilbage til Nordjylland og passerer Sæby, Frederikshavn og Hjørring, før det kl. 15.40 lander i Aalborg igen.

Omtrent samtidig vil et antal fly og helikoptere lette fra Flyvestation Aalborg og flyve i formation til Karup.

Du kan læse mere om øvelsen og programmet her.