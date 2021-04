Sådan festede Aalborgenserne med Martin Jensen

Opdateret lørdag 06.30 med politiets kommentar efter koncerten

AALBORG: Iført en skinnede guldjakke råber Martin Jensen ind i mikrofonen, men der kommer ingen lyd igennem. Live-streamen af koncerten på toppen af Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC) er startet, og kommentarsporet vælter med fans der panisk skriver, at lyden ikke går igennem.

Forberedelserne har været undervejs i flere dage. Scenen er placeret 35 meter over jorden og er omkranset af 400 lamper, som står i flere ringe om DJ-pulten på taget. Sammen med 400 andre lamper i centerbygningen under skal de sørge for at lyse Aalborg op, når mørket falder på. Dertil kommer 750 raketter, fontæner med ild og 10 kameraer fordelt på to droner, en kran og på omkringliggende bygninger.

Der går heldigvis ikke mere end et minut, før fansene kan ånde lettet op.

"Der er lyd nu, velkommen til Nordens Paris", skriver en bruger i kommentarfeltet. Festen er startet, solen genspejler sig i Martin Jensens brede smil, og da en helikopter klokken 20.20 flyver ind over scenen med to heldige vindere af en koncert i højderne, er livestreamen allerede oppe på 13.000 seere.

"Fuld flyv, det der"

I parken overfor AKKC sidder Amalie Keldgaard Larsen og veninden Laura Thousgaard på et tæppe. De kan med det ene øje ane scenen og Martin Jensen overfor dem, og med det andet se koncerten på en mobil foran dem.

- Til normale koncerter havde der nok været sprut over det hele og svedige mennesker, og jeg synes nok det er det, der skal være til en koncert for at skabe den gode stemning, siger Amalie Keldgaard Larsen.

- Ja, det skal der - lige nu så sidder vi jo og prøver at køre os selv lidt op, tilføjer Laura Thousgaard.

- Jeg lytter til ham, så det var derfor jeg slæbte Amalie med, siger Laura Thougaard (t.v.)

Foran pigerne strømmer folk i små grupper til fra højre og venstre. Nogle ser ud til tilfældigt at dumpe forbi og lægge mærke til festen på taget - andre kommer mere forberedte med tæpper og øl i hånden.

I en have foran AKKC sidder seks venner, som har forberedt sig mere end de fleste andre. De har opstillet en øl-bowlingbane og mens en stor højtaler spiller området op, kan vennegruppen ane lyset fra scenen i baggrunden.

- Hold kæft der er ild deroppe nu. Han giver den gas, siger Nikolaj Michael Franck, og retter fokus tilbage til ølspillet.

Ølbowling var oplagt, når koncerten kunne live-streames mente vennegruppen. Så vidt det vides slog pigerne de to drenge i kampen. Foto: Henrik Bo

Ved højtaleren sidder vennen Oliver Støhr Andersen med en kasse breezer. Forskellen på denne koncert og en almindelig koncert har sine fordele, forklarer han.

- Det er super hyggeligt - det er en koncert på en anden måde, hvor vi sidder bare os og kan kigge lidt op på Martin Jensen. Det er en alternativ måde, men det er meget hyggeligt, siger Oliver Stæhr Andersen.

Hvis ikke kulden bliver for intens, har vennegruppen påtænkt at holde skansen indtil midnat, hvor Martin Jensen slutter sit show.

Mørket er langsomt ved at indtræffe, og i takt med seerne vælter ind på live-streamen, stiger kommunikationen også mellem Martin Jensen og hans fans. Med jævne mellemrum taler DJ'en fra Silkeborg til de virtuelle koncertgæster gennem sin mikrofon, og kommentarerne flyver fluks tilbage.

"Det er fuld flyv, det der", skriver en bruger på streamen, som klokken 21.00 har rundet 18.000 seere.

- Som at bolle med gummi

I en lejlighed et stenkast fra AKKC hænger Mikael og Hanne ud over altanen. Deres TV og anlæg spiller for fuld gardiner, så musikken kan høres nede på gaden. Selvom de hellere havde ønsket, at der blev spillet ACDC, så har de ikke problemer med at holde humøret oppe.

- Hvis man har øl nok og elsker hinanden, så er det nemt at holde stemningen oppe, griner Mikael.

Mikael og Hanne havde en fest. De viste sågar deres 70-år gamle nabo, hvordan hun kom på live-stream, så hun også kunne følge med. - Vi skal sgu alle i opgangen feste til det her, lød det fra parret.

Mens mørket sænker sig over Aalborg, er lysshowet ved at vinde sit indpas. Bygningerne omkring kulturcenteret bliver lyst op, og det eneste Mikael savner fra sit udsyn fra altanen er mere lyd.

- Det er sgu ærgerligt, der ikke er lyd fra scenen på taget. Det er jo helt fint med sådan en koncert her, men det er lidt ligesom at bolle med gummi - det bliver aldrig helt perfekt, lyder det fra Mikael, der kigger op mod Martin Jensen på taget, der lydløst kaster hænderne op mod himlen.

- Men det kan jo være fremtiden det her - hvem ved. Jeg ville dog til hver en tid hellere stå og hoppe til en koncert for at holde varmen, end at sidde og høre det fra en varme sofa.

- Hvis man har et åben sind og er glad, så kan alle jo feste til det her, lyder det fra Mikael.

Drive-in fest

Ved parkeringspladsen fra Vesterbro og ned til Kildeparken står godt hundrede mennesker fordelt ud i små grupper. Højtalerne fra en åben Mercedes spiller det meste af området op, men kan ikke overdøve alt lyden fra hovedgadens biler og den kolde susen fra vinden. Folk står med hænderne i lommen og hyggesnakker i krogene, som var de til en havefest, hvor musikken kun blev spillet indenfor.

- Vi trængte bare til at komme lidt ud, siger Camilla Lindt, som sammen med sin søster Emily Lindt er taget udenfor for at overvære koncerten. Hun ser koncerten som en form for opvarmingsfest til den endelige åbning af Danmark.

- Det er stadig en ret fed musikoplevelse, for man kan fornemme hvordan det bliver, når det åbner op igen, siger Camille Lindt (t.v.) Foto: Henrik Bo

- Vi er begge kæmpe fans af Martin Jensen - han er jo genial - så det her er en slags opvarmning til, at vi snart skal se ham live til en rigtig koncert, fortæller Camila Lindt.

Oplevelsen i aften er god, mener begge søstre, men det havde været en hel anden stemning, hvis koncerten var under normale omstændigheder. Og det er noget, de begge savner.

- Ja... Vi havde nok hoppet lidt mere rundt og været pisse fulde, hvis der ikke havde været corona, siger Emily Lindt.

I stedet sidder pigerne som de fleste andre i bybilledet og nipper til en øl. De skal køre hjem, når koncerten er færdig, så den vilde fest bliver må lade sig vente på, at koncerterne en dag er tilbage ved sit normale.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, at koncerten set fra et politimæssigt synspunkt forløb roligt.

- Der var enkelte steder, hvor folk samledes ganske få ad gangen for at se op mod AKKCs top, men ingen steder noget, der gav anledning til, at vi måtte skride ind i forhold til coronarestriktionerne, fortæller vagtchefen.