Sådan fik Sonja lokket Michaels Jacksons ensomme storesøster til Aalborg

AALBORG:Coronavirus er skyld i mange kedelige ting. Men det sker også, at alle de begrænsninger, som virusset fører med sig, åbner for nye muligheder.

Sådan er det i hvert fald endt for La Toya Jackson.

Sangerinden, der nok er mest kendt for sit efternavn og sin relation til lillebroderen Michael, kommer nu en tur til Aalborg, hvor hun skal være med i et indsamlingsshow og underholde med nogle af sine mange historier fra et langt liv i showbusiness.

Men årsagen til, at hun overhovedet har rettet sit blik mod Danmark, skal findes i coronavirussets begrænsninger.

Ensom kendis

65-årige La Toya Jackson bor i Los Angeles, hvor corona-epidemien har ramt en del hårdere end i Danmark. I Los Angeles County er 24.410 døde som følge af covid-19, og det har gjort La Toya Jackson nervøs for at gå ud, som hun plejer.

Den 65-årige sangerinde kender danske Claus Hjelmbak, som har skabt en karriere på at skabe relationer mellem stjerner i Hollywood og virksomheder i Danmark, og han foreslog, at den ensomme La Toya kunne tage på ferie hos hans danske veninde Sonja Christensen, som har et sommerhus i Spanien, hvor La Toya også skal være med i en TV-serie.

Det var i hvert fald den oprindelige plan.

Men Sonja Christensen er, som mange sikkert ved, gift med Eigild B. Christensen, der er storaktionær i Aalborg Håndbold. Klubben skal tirsdag aften spille DM-finale, og derfor kunne parret ikke blive i Spanien.

Så det blev arrangeret således, at La Toya Jackson i stedet for at feriere hos ægteparret i Spanien nu kommer til Aalborg, hvor hun skal bo hjemme hos Sonja og Eigild.

- Vi har tre dage til at gøre vores førstesal til en Hollywood-suite, siger Sonja Christensen til Radio Nordjyske.

Er der nogen husregler, hun skal indordne sig?

- Nej, jeg tror, vi tilpasser os til hende, hun skal trods alt kun være her i fem dage.

Sonja har lånt en ministerbil af Jacob Risgaard, som La Toya skal køres rundt i af en chauffør, som også fungerer som hendes bodyguard.

La Toya Jackson har efterhånden rundet de 65. PR Foto

Støtter syge børn

Men selv om La Toya egentlig kom til Danmark for at holde ferie, slipper hun ikke helt for at arbejde.

Sammen med Claus Hjelmbak har Sonja arrangeret en velgørenhedsmiddag, hvor gæster udover mad og vin, får et stort show med La Toya Jackson i hovedrollen.

- Claus vil gerne lave noget velgørenhed, og det har jeg det også med at stikke min næse i, så vi spurgte La Toya om hun ville være med til en middag i Musikkens Hus, hvor folk kan købe billetter til 2500 kroner, siger Sonja Christensen.

Det ville La Toya gerne, og nu er næsten alle billetter til det specielle arrangement revet væk. Overskuddet går ubeskåret til CoolUnite, som er stiftet af Jacob Risgaard og har til formål at støtte, udvikle og styrke sårbare, sygdomsramte og udsatte børn.

Sonja Christensen sponsorer underholdningen til aftenen, og hun lover, at det bliver et kæmpe show med fjer, drags og skønsang, hvor både La Toya og Sonja skal synge på scenen.

Sonja og Eigil har siden de solgte Colorprint været kendte skikkelser i Nordjylland. Og selv om de har flere penge end de fleste af os kun kan drømme om, ligger de ikke på den lade side.

Du kan læse om et af de seneste guldæg, som Eigild B. Christensen har investeret i her.