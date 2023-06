Sådan fordeler Socialdemokratiet de værdifulde poster

AALBORG:Tirsdag stod det klart, at Lasse Frimand Jensen bliver Aalborgs næste borgmester, efter han blev valgt til spidskandidat ved en urafstemning blandt medlemmerne af Socialdemokratiet i Aalborg.

Han tiltræder officielt 19. juni, men allerede onsdag aften havde den socialdemokratiske byrådsgruppe fordelt de poster, som Lasse Frimand Jensen efterlader sig.

Den mest værdifulde

Socialdemokratiet i Aalborg skriver i en pressemeddelelse, at Bjarne Jensen, der åbent støttede Lasse Frimand Jensen som spidskandidat, overtager formandsposten i Aalborg Havn.

Det er den tungeste post rent økonomisk og giver en årsindtægt på 100.000 kroner.

Ansvaret for gruppen

En af de poster med mest politisk indflydelse gik til en af de seks, der åbent støttede Flemming Møller Mortensen som spidskandidat.

Og den nykårede borgmester ser frem til lige præcis den konstellation.

- Jeg ser frem til samarbejdet med både byrådsgruppen og resten af byrådet i min nye rolle. I aften har vi valgt Lisbeth Lauritsen som ny gruppeformand og jeg er sikker på, at vi to vil udgøre et stærkt makkerpar sammen med resten af holdet, siger Lasse Frimand Jensen i pressemeddelelsen.

Lisbeth Lauritsen sagde allerede tirsdag, at hun var klar til at trække i arbejdstøjet, og hun er glad for at hun nu får en vigtig rolle som gruppeformand.

- Jeg er utrolig glad for byrådsgruppens opbakning. Der er blevet lagt et kæmpe ansvar på mine skuldre i aften. Jeg vil i et tæt samarbejde med Lasse arbejde benhårdt for, at byrådsgruppen får maksimal indflydelse for vores 12 mandater. Vi skal selvfølgelig også have et godt samarbejde med de andre partier i byrådet og finde kompromisser, så vi kan lave holdbare aftaler til gavn for borgerne i hele Aalborg Kommune, siger Lisbeth Lauritsen.

Den nye dreng i klassen

Michael Mansdotter, der overtager Thomas Kastrup-Larsens plads i byrådet, overtager Lasse Frimand Jensens post i Senior- og Omsorgsudvalget.

Han bliver også medlem af bestyrelsen i Nordværk (Sammenslutningen af RenoNord og AVV) og medlem af rytmisk musikudvalg.

Derudover bliver Dennis Charles Hansen medlem af bestyrelsen i Port of Aalborg, mens Rosa Sulaiman indtræder som medlem af bestyrelsen i Aalborg Forsyning A/S og Evald Lange Rise bliver medlem af Iværksætterrådet.