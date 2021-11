Sådan gik valget i Aalborg: Massiv lussing til Socialdemokratiet

AALBORG:Socialdemokratiet og borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) indkasserede en regulær vælgerlussing, da stemmerne var talt op.

Partiet gik tilbage fra 17 mandater i dag til 12 mandater og mistede det absolutte flertal i Aalborg Byråd.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ser dog ud til at bevare borgmesterposten i Aalborg, men mundvigene vendte ikke op i valgcafeen på Aalborg Kongres & Kultur Center.

- Det er jo en klar tilbagegang for Socialdemokratiet. Jeg tror, der er tre ting, der bidrager til det. Et vi har ikke et valgforbund, som vi havde sidst, og to vi havde absolut flertal, og det er der mange, der ikke synes er sundt. Og tre 3. Limfjordsforbindelse har også kostet i den her sammenhæng, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Ved valget i 2017 fik S hele 55.886 stemmer, og Thomas Kastrup-Larsen ryddede bordet med 29.498 personlige stemmer. Med vælgernes dom er S nu tilbage på valgresultatet fra 2013 med 12 mandater.

- Det er et ganske udmærket og tåleligt resultat, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Rød blok beholder flertallet

Modstanden mod 3. Limfjordsforbindelse over Egholm fik til gengæld medvind.

Det grønne valgforbund fik hele syv mandater.

EL gik frem fra to til tre mandater, mens Radikale Venstre gik frem fra et til to mandater. Endelig kom SF tilbage i byrådet med to mandater.

- Jeg er meget tilfreds med, at det valgforbund, som vi er gået med i har fået så godt et valg, siger Enhedslistens Spidskandidat Per Clausen.

- Jeg håber, at vi kan bruge det til at få sat klima- og miljødagsordnen langt højere op i politikken i Aalborg.

Stor fremgang til K - men V måtte bløde

Konservative klarede sig overraskende godt gennem valgnatten i Aalborg, hvor partiet sikrede sig 11,2 procent af stemmerne og dermed springer fra et til fire mandater.

Og det har spidskandidat Morten Thiessen flere forklaringer på.

- Meget af det skyldes helt sikkert de landspolitiske tendenser og det store arbejde, Søren Pape har gjort, siger han.

Konservative har i indeværende periode kun været repræsenteret af Vibeke Gamst i byrådet, men hun har nu udsigt til at få selskab af flere partikollegaer, og Morten Thiessen håber også, det ender med, at Konservative kan sætte sig på en rådmandspost.

Ifølge Thiessen skal fremgangen blandt andet bruges til at sætte turbo på den grønne omstilling, som han helst ser kommer op i gear.

- Der er brug for andet end bare at købe kulkraftværker. Vi skal også have gang i noget teknologi, der kan hjælpe udviklingen på vej - og det skal helst være nu og ikke om lang tid, så der også bliver plads til at arbejde med andre vigtige område, pointerer han.

Venstre, der forsat kommer til at være det største borgerlige parti i Aalborg Byråd må til gengæld notere sig en tilbagegang fra otte til seks mandater. Og det er spidskandidat og skolerådmand Jan Nymark Thaysen ked af.

- Vi havde selvfølgelig gerne set, at det var gået bedre. Men det er desværre nok de landspolitiske tendenser, der slår igennem, og set i det lys er det måske ikke gået så slemt, som man kunne frygte, siger han.

Ifølge Nymark Thaysen skal der nu forhandles med de øvrige borgerlige partier, og i den sammenhæng noterer han sig blandt andet, at blå blok i det nye byråd kommer op på hele 12 mandater, hvilket burde kunne udløse en ekstra rådmandspost.

- Men hvem den skal gå til er stadig et åbent spørgsmål. og meget afhænger også af, om DF er med os eller om de vælger at skifte side, forklarer han.

Opdateres...