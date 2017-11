Sådan gik valget i din kommune: Aalborg

AALBORG: For både borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og for Socialdemokratiet har det været et kanonvalg.

Thomas Kastrup-Larsen fortsætter som Aalborgs borgmester og det med hele 29.509 personlige stemmer - ved sidste valg fik socialdemokraten 16.671 personlige stemmer.

Socialdemokratiet er desuden gået fem mandater frem og har således 17 mandater ud af byrådets i alt 31 medlemmer, og det giver partiet absolut flertal.

Radikale ender på et mandat

Til gengæld mister Venstre et enkelt mandat og stiller efter nytår med otte mandater i det nye byråd.

Venstres borgmesterkandidat Tina French Nielsen gik tilbage på det personlige stemmetal. Tina French Nielsen fik således 4265 personlige stemmer mod 6829 ved valget i 2013.

Radikale Venstre mister et mandat og ender med et enkelt mandat, mens Konservative beholder deres ene mandat.

SF og Liberal Alliance ude af byråd

Både SF og Liberal Alliance mister hver deres ene mandat og er efter nytår ikke længere repræsenteret i byrådet i Aalborg.

Dansk Folkeparti beholder deres to mandater, mens Enhedslisten går et mandat tilbage og er repræsenteret med to mandater i det kommende byråd.

172.295 personer kunne stemme i Aalborg Kommune, og stemmeprocenten endte på 67,6.

Rådmandsposter fordeles

Jørgen Hein fra Radikale Venstre og Lasse P. N. Olsen fra Enhedslisten får hver en rådmandspost.

Derudover har Venstre to rådmandsposter, som går til Tina French Nielsen og Mads Duedahl.

Hvem der fra Socialdemokratiet skal have to rådmandsposter bliver afgjort onsdag eftermiddag.