Sådan løser Aalborg-restauranter den akutte mangel på arbejdskraft

Begyndelsen af august er ofte det tidspunkt, restauranterne sender deres elever på skoleophold. Sådan skulle det også have været i år, men med den akutte mangel på hænder på spisestederne er der brug for at tænke anderledes.

Derfor har flere restauranter indgået et samarbejde med fagskolen Tech College Food i Aalborg om at skubbe elevernes skoleophold til januar, så de kan blive og hjælpe i deres virksomheder i et forventet meget travlt efterår og juleperiode.

En af dem er Lilith Schmidt fra Aalborg, der har ventet længe med at begynde på sin læreplads som tjener på Scheelsminde og ville skulle have begyndt i skole, før hun har nået at lære arbejdsmarkedet ordentligt at kende.

- For mig er det fantastisk, at jeg nu har muligheden for at komme ud og arbejde i stedet for at være på skolen. Nu kan jeg hjælpe til, hvor der lige nu er super meget at se til. Samtidig er det en god mulighed for, at jeg har bedre tid til at lære stedet at kende, inden jeg skal tilbage på skolen for at lære alt det teoretiske, siger den 21-årige tjenerelev.

- Det har været hårdt med coronanedlukningen, for jeg ville så gerne være begyndt noget før, siger hun.

Uanset hvad, så glæder det hendes arbejdsgiver at kunne trække på endnu en medarbejder i en tid, hvor det er meget svært at skaffe folk til branchen.

- Det betyder alt, at vi kan beholde eleverne, nu hvor vi rammer ind i den hårdeste sæson for os. Vi har masser af udsolgte weekender med selskaber og bryllupper, som er blevet skubbet, og vi har brug for alt det mandskab, vi kan få, siger Nadia Bach, hotelchef på Scheelsminde.

Nadia Alexandrine Bach og Christian Nurup glæder sig over at kunne skubbe elevernes næste skoleperiode. Privatfoto

Dejligt at kunne fortsætte med det praktiske. Privatfoto

Aftalen betyder for Tech College, at august-holdet skulle have startet med 22 elever, men der mødte blot seks elever op. Resten er i løbet af sommeren blevet enige med deres arbejdsgivere og Tech College at blive på restauranterne for at hjælpe til. Det fortæller Helle Schaltz Andersen, der er faglærer på tjeneruddannelsen på Tech College Food Aalborg.

- Det gælder faktisk for alle vores uddannelser inden for restaurationsbranchen. Både kokkeuddannelsen, catering-smørrebrødsuddannelsen og receptionisterne. Det er exceptionelt mange, der i år har behov for at beholde eleverne og vente med at sende dem på skoleophold til januar, siger Helle Schaltz Andersen.

Faglærer Helle Schaltz Andersen fra Tech College Food Aalborg får det til at passe, at mange elever udskyder deres skoleophold til januar. Arkivfoto: Henrik Louis Simonsen

Også for køkkenchefen på Scheelsminde er det særligt svært i år at skaffe arbejdskraft, så aftalen om at udsætte skoleopholdene er afgørende.

- Vi er en presset branche mandskabsmæssigt, så det at kunne holde på eleverne lidt længere, og måske også få andre i gang noget tidligere, er en stor hjælp. Dog mangler vi stadig uddannede kokke og kokkeelever i køkkenet. Det en stor udfordring og helt enormt svært at finde det lige nu, siger Christian Nurup, køkkenchef på Restaurant Bühlmann på Scheelsminde.

Hjælpen til de trængte hoteller og restauranter kommer til at udfordre fagskolen. Januar bliver en måned med tryk på, hvor langt de fleste elever skal på skole samtidig. Men det skal nok gå.

- Vi ved, vi får travlt til januar, og det havde vi sådan set også i år. Men vi er der for hotellerne og restauranterne, så det skal vi nok klare, siger faglæreren.

- Og så får eleverne, der er på skole lige nu, en meget mere intens undervisning og mere opmærksomhed på den enkelte, så det er fint for dem, siger Helle Schaltz Andersen.

Og for en tjenerelev som Lilith Schmidt er det afgørende, at hun nu kommer i gang.

- Det har været svært for mig, at det hele har været udskudt. Først at starte på skole, så blive sendt hjem igen velvidende, at min uddannelse nu kommer til at tage minimum seks måneder ekstra, så det er rigtig dejligt for mig, siger hun.