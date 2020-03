Sådan var situationen på de genåbnede genbrugspladser i Aalborg

AALBORG:Så er genbrugspladserne i Aalborg Kommune åbne igen. Det skete tirsdag kl. 12, og trods forventningerne var der ikke voldsomt lange køer.

Men Aalborg Renovation havde også valgt at foregribe en del af problemet ved at henvise haveaffald fra de to største genbrugspladser, nemlig Over Kæret og Sundsholmen, til deponi-pladsen på Rørdalsvej. Og samtidig havde man også kaldt ekstra mandskab ind og sørget for, at der var nogen til at dirigere trafikken.

Foto: Bente Poder

Genbrugspladserne i Aalborg Kommune har fremover åbent som normalt, men grundet smitterisiko vil der fortsat kun blive lukket et begrænset antal ind af gangen - ligesom man også beder folk om at vise hensyn, holde afstand og bruge handsker.