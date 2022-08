Sad fast i p-hus efter gigantisk fyrværkeri

AALBORG: Danmarks største fyrværkeri ved Tall Ships Races i Aalborg sent lørdag aften tiltrak mange, mange tusinde tilskuere og gæster.

Det medførte trafikale udfordringer for en del, da de bagefter skulle hjem.

Nordjyllands Politi fik flere mobilopkald fra bilister, der havde svært ved at komme ud fra p-huse efter det spektakulære fyrværkerishow i Aalborg.

Blandt andet meldte bilister i p-kælderen i Friis, at det var mere end svært at køre ud. De måtte vente et godt stykke tid, inden kø-problemerne var løst.