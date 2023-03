Sad tæt på voldsmands kæreste: Fik en højtaler i hovedet

AALBORG:En 26-årig mand, der lige nu sidder syv måneder i fængsel for en anden voldssag, kan se frem til at skulle sidde inde i yderligere tre måneder.

Det har Retten i Aalborg afgjort torsdag eftermiddag.

Manden har nemlig fået en såkaldt tillægsstraf i forbindelse med den tidligere straf.

Under et drikkelag 25. november 2021 i Aalborg kastede den 26-årige mand således en højtaler i hovedet på en anden mand, så ofret efterfølgende måtte sys ni sting over det højre øje samt havde yderligere en flænge på halvanden centimeter i hovedet samt en stor hudafskrabning på den ene kind.

Begrundelsen for at kaste gulvhøjtaleren var, at ofret sad for tæt på den 26-åriges kæreste.

Grunden til at sagen ikke blev afgjort sammen med de tidligere forhold var, at vidnerne ikke var dukket op til det oprindelige retsmøde.

Til dagens retsmøde var vidnerne blevet arresteret på forhånd,for at være sikker på at få deres forklaring.

Det ene af vidnerne var således med på et videolink fra Grønland, og tidsforskellen på fire timer gjorde, at retssagen trak en smule ud.

Den 26-årige nægtede sig skyldig, men modtog dommen på de tre måneders fængsel.

Udover at være tiltalt for legemsangreb af særlig brutal eller farlig karakter - kastet med højtaleren - var manden også tiltalt for at have forsøgt at tænde ild til en entredør i lejlighed i Aalborg.

Men det blev han frikendt for, da det ikke kun bevises, at det var den 26-årige der havde forsøgt at tænde ild, selvom vidner havde hørt hans stemme i opgangen.