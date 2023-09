Særlig dato nærmer sig: Slut med gamle dieselbiler i Aalborgs centrum

Det er lang tid siden, at politikerne i Folketinget vedtog det. Så det bør ikke komme som en overraskelse for nogen. Omvendt har ting, der blev vedtaget for lang tid siden det lidt med at blive glemt, indtil man pludselig rammer dagen. Og dagen hvor gamle dieselbiler bliver forbudt i Aalborgs centrum nærmer sig hastigt.

1. oktober træder kravene til biler, der kører i miljøzonen i Aalborg nemlig i kraft også for personbiler. Hidtil har de været gældende for lastbiler og biler på gule plader og papegøjeplader, men lige om lidt gælder de altså også for hr. og fru Jensens biler.

For at en dieselbil lovligt må køre ind i miljøzonen, så skal den enten være Euronorm 5 eller 6 - eller have eftermonteret et godkendt partikelfilter, hvis den er Euronorm 4 eller ældre. Partikelfilteret skal være registreret i motorregisteret, det er ikke nok bare at få skruet et filter på uden at fortælle det videre.

Bøden for at overtræde forbuddet er på 1500 kroner pr. gang.

Miljøzonen i Aalborg følger langt hen ad vejen Ringvejen, så i grove træk er alt, der ligger inden for Ringvejen omfattet - idet den på den østlige strækning først begynder ved Østre Allé. Og så er Vesterbro og Strandvejen fra Vesterbro mod vest ikke omfatter, idet de er gennemfartsveje. Man må altså godt køre fra Nørresundby ad Vesterbro i en gammel dieselbil, men ikke dreje fra, før man kommer til krydset ved Ringvejen.

Det betyder, at Sygehus Nord er omfattet af miljøzonen, men der findes mulighed for at registrere en undtagelse fra reglerne, så man kan køre ind til sygehuset, hvis man er indkaldt til behandling. Det samme gælder speciallægebesøg.

Der findes også andre undtagelser, blandt andet hvis du rent faktisk bor inde i miljøzonen, som du kan læse om i faktaboksen nedenfor.

Undtagelser og dispensationer Bopæl i en miljøzone: Du havde bopæl i en miljøzone før, din personbil blev omfattet af miljøzonereglerne. Du kan få undtagelse indtil 12 måneder efter, at din personbil blev omfattet af miljøzonereglerne. Undtagelsen gælder kun til den miljøzone, hvor du har bopæl. Du skal i registeringen erklære på tro og love, at de angivne oplysninger er korrekte.

Seks klip: Du kan opnå undtagelse til 6 adgange af 24 timers varighed indtil 12 måneder efter, din personbil blev omfattet af miljøzonereglerne. En adgang af 24 timers varighed gælder til alle miljøzoner. Du skal i registreringen erklære på tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Hospital- eller speciallægebesøg: Du eller et nærtstående familiemedlem er indkaldt til behandling på et hospital eller hos en speciallæge i en miljøzone. Undtagelsen gælder til den miljøzone, hvor hospitalet eller speciallægen har adresse. En undtagelse kan registreres i en periode fra 1 til 14 dage. Det er muligt at registrere denne type undtagelse flere gange, hvis det er relevant. Du skal i registreringen erklære på tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Handicapkøretøj: Du ejer eller bruger et handicapkøretøj til privat brug eller har et blåt handicapparkeringskort. Undtagelsen gælder i 48 måneder fra din registering. Er dit køretøj ikke registreret som ”invalidekøretøj” i Køretøjsregisteret, skal du uploade dokumentation for støtte til køb af køretøjet i § 114 i lov om social service. Har du et handicapparkeringskort, skal du indtaste serienummeret fra kortets forside og uploade et billede eller en kopi af kortets for- og bagside, når du registrerer undtagelsen.

Hvis du bruger dit handicapparkeringskort med et andet køretøj, skal du registrere en ny undtagelse, før køretøjet anvendes i miljøzonerne. Når du registrerer en ny undtagelse slettes den eksisterende undtagelse, som er registreret med dit handicapparkeringskort. Du skal også foretage en ny registrering af undtagelse, hvis dit handicapparkeringskort udløber. Du skal i registreringen erklære på tro og love, at oplysningerne er korrekte.

Natarbejde i en miljøzone: Du har natarbejde i en miljøzone og kan dokumentere det med en erklæring for natarbejde fra din arbejdsgiver. Undtagelse til natarbejde gælder kun fra kl. 20.00 til kl. 10.00. Registreringen for natarbejde gælder i 6 måneder, derefter skal du igen registrere natarbejde med en ny erklæring fra din arbejdsgiver. Du skal i registreringen erklære på tro og love, at oplysningerne er korrekte. www.miljoezoner.dk

Der er ikke noget krav om, at man skal have et miljømærke siddende i bilens forrude som i Tyskland. Kontrollen bliver foretaget automatisk, idet bilens nummerplade bliver fotograferet, kontrolleret i motorregisteret om bilen overholder kravene, og bryder man reglerne, så før man en bøde tilsendt på samme måde som fartbøder fra politiets ATK-vogne.

P.t. sidder der kameraer på Nyhavnsgade mellem krydsene ved Skibsbyggerivej/Gasværksvej og Karolinelundsvej/Musikkens Plads samt på Sønderbro lige nord for Østre Allé. Så man kan godt snige sig ind i miljøzonen uden at blive opdaget af de kameraer, men der bliver også kontrolleret af såkaldt mobile enheder - biler udstyret med kameraer, der aflæser nummerplader og på samme måde kontrollerer, om nogen har overtrådt reglerne.

Derudover er det værd at huske på, at det ikke kun er i Aalborg, at reglerne træder i kraft for personbiler 1. oktober. Det gælder også for miljøzonerne i Aarhus, Odense, og København/Frederiksberg.

Du kan læse mere om reglerne og se, hvor zonerne er, på www.miljoezoner.dk