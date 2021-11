Særligt én gruppe driver smitten i Aalborg Kommune

AALBORG:Covid-19-smitten er på vej op, og det er den også i Aalborg. Fredag eftermiddag viser de seneste tal, at der de seneste syv dage har været 272 nye smittede i Aalborg Kommune. Det giver en incidens på 123,2.

Men selvom smitten er på vej op, så er kommunen endnu ikke bekymret. Det fortæller Jan Nielsen, der er direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for Aalborg Kommunes corona-indsats.

- Det er selvfølgelig højt men også forventeligt, når vi kigger ind i SSIs scenarier, at vi vil have et stigende smittetal, forklarer Jan Nielsen, der understreger, at der lige nu også bliver testet mange flere end tidligere.

Han fortæller desuden, at det især er én gruppe af borgere, der driver smitten i øjeblikket.

- Det bliver drevet af de uvaccinerede børn under 12. Det kan næsten ikke være anderledes.

Det er dog ikke kun uvaccinerede børn, der bliver smittet. Også færdigvaccinerede voksne er blandt de smittede, men det er ifølge ældrechefen ikke unaturligt, da vaccinerne ikke dækker 100 procent.

Jan Nielsen forklarer, at der er et systematisk test-program på folkeskolerne, hvor de uvaccinerede børn bliver kviktestet. Derudover bliver også ansatte på ældre- og sundhedsområdet opfordret til at blive testet jævnligt. De vaccinerede én gang om ugen, og de få uvaccinerede ansatte to gange om ugen.

Fra 11. november bliver det også muligt for vikarer og løstansat personale at lade sig teste, inden de møder ind på arbejde.

Ringer rundt

Hos ældrechefen lyder opfodringen, at de borgere, der er inviteret til tredje stik, lader sig vaccinere.

- Vi har givet vores plejehjemsbeboere det tredje stik, og der har vi kunnet konstatere næsten 100 procent, at det har stoppet gennembrudssmitte de steder.

Derfor er kommunen også i denne vaccinationsrunde gået i gang med at ringe rundt til de hjemmeboende borgere over 85 år, der stadig ikke har booket en tid til det tredje stik. Kommunen kan så hjælpe dels med at booke tiden og dels med transport.

Lige nu er der omkring 1.000 borgere i den aldersgruppe, der ikke har booket en tid endnu.

- Det er vi gået i gang med, for det er vigtigt vores ældste borgere får det tredje stik, så vi får så høj en immunitet som overhovedet muligt.