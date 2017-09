Sag om cannibisolie: Udlejer skal ud af lejlighed

AALBORG: Alabu Bolig vandt striden med Ulrich Vestergaard, og han må derfor flytte ud af sin lejlighed.

Rettens afgørelse faldt mandag formiddag. Det var en bevæget Ulrich Vestergaard som modtog rettens afgørelse i sin lejlighed omgivet af en masse venner. Han forstår ikke afgørelsen, og han har tænkt sig at anke den.

Præmisserne for rettens afgørelse kommer først senere i dag.

Ulrich Vestergaard blev i oktober 2016 sat ud af sin lejlighed i Blomstermarken efter salg af cannabisolie. Ulrich Vestergaard er syg med fremskredet leverkræft og har de seneste seks år medicineret sig selv med cannabisolie. Udover selv at tage olien, har han følt sig forpligtet til at hjælpe andre i samme situation. Som en del af en forening har han delt erfaringer, givet foredrag og deltaget i fælles bestillinger af olien fra udlandet. Og så har han i nogle tilfælde formidlet olien til folk udenfor foreningen, der har opsøgt ham, fordi de var i smerter.

Da dét kom hans boligselskab Alabu Bolig for øre i efteråret 2016, satte de ham ud af hans lejlighed i Blomstermarken i Aalborg med øjeblikkelig virkning. Medicin med cannabis kan i dag kun fås lovligt, hvis man har recept fra en læge og får medicinen udleveret på et apotek. Boligselskabet anser således Ulrich Vestergaards salg af olien som handel med ulovlige rusmidler, hvilket er årsagen til, at de har ophævet lejemålet.

Foto: Claus Søndberg