Ny udvikling i sag om mystisk fugledød

AALBORG:Østre Anlæg er blevet omdrejningspunkt for et mysterium.

Fugle dejser om på stribe i den aalborgensiske park, og lokale borgere taler om gift, gær og fugleinfluenza.

Dyrenes Beskyttelse kunne torsdag fortælle, at de også har oplevet tendensen, men de kan ikke forklare, hvad årsagen til de mange fugles død er.

Flere fugle er de seneste uger blevet nødaflivet på grund af skader som brækkede ben eller vinger. Men en række af de tilfælde, Dyrenes Beskyttelse har været ude til, har de ikke nogen forklaring på.

- Vi følger situationen nøje og håber, at Fødevarestyrelsen lykkes med at finde årsagen, sagde Yvonne Johansen, dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, torsdag.

Nu kan Fødevarestyrelsen fortælle, at yderligere tip om døde eller syge fugle i Aalborg-området er landet i deres fugleinfluenza-app, hvor borgere kan tippe styrelsen, hvis de opdager en død eller syg fugl.

Alle omhandler fugle i Østre Anlæg.

"Død" periode

I januar og februar fandt Fødevarestyrelsen tre positive tilfælde af fugleinfluenza i Aalborg-området, og det seneste tilfælde er dateret 29. januar, siger Flemming Marker, der er veterinærchef i Fødevarestyrelsen.

Det er lang tid siden, men det har en åbenlys forklaring, fortæller Marker.

- Hvis man inden for de seneste 30 dage har fået positive tilfælde inden for en radius af 20 kilometer, så undersøger vi ikke nye tilfælde. For så ved vi, at der er fugleinfluenza i området, siger han.

Det vil altså sige, at man først fra begyndelsen af marts er begyndt at teste indrapporterede fugle i området igen. Og nu er der allerede nyt arbejde til styrelsens folk.

- Jeg har lige hørt fra vores beredskabsfolk, og der er kommet tre indmeldinger i dag (torsdag, red.) Og da der nu er gået over 30 dage siden det seneste positive tilfælde, vil vi indsamle de fugle, der er meldt ind, og få dem analyseret, siger han.

Hos Fødevarestyrelsen sender man efter indsamling fuglene videre til Statens Serum Institut, som så undersøger fuglene. Og så kommer svaret inden for 7-10 dage.

Hvis det handler om noget andet end fugleinfluenza, så undersøger I det ikke?



- Det gør vi som udgangspunkt ikke. Hvis man for eksempel har mistanke om, at fuglene er døde af gift, skal det også meldes direkte ind til Fødevarestyrelsen eller alternativt via ens kommune, ikke via fugleinfluenza-appen, fortæller han.

Undgå direkte kontakt

Han fortæller, at fugleinfluenza er blevet mere og mere udbredt i Danmark og Europa, og det er ikke uden grund, at Fødevarestyrelsen holder et vågent øje på sygdommens udbredelse.

- Det er den mest alvorlige sygdomsart, vi har, blandt fugle. Dyrene bliver meget syge, og langt hovedparten dør. Det har både betydning for hobby- og erhvervsfjerkræ, og det er derfor, vi hele tiden overvåger det, også blandt vilde fugle, siger Flemming Marker.

Men selvom sygdommen kan smitte fra dyr til mennesker, har der ikke været nogen eksempler på det i Danmark.

Der er da heller ingen grund til bekymring, hvis man tager sine forholdsregler.

- Hvis man skal røre eller håndtere en syg fugl, skal man bruge handsker og lægge dem i en lukket plasticpose. Med virus er der jo altid en risiko, så vi fraråder at have direkte kontakt med fuglene, siger han.