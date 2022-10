Sag om millionfund i frostpakker på Grønlandshavn afgjort: Her er dommen

QAQORTOQ:Fundet af næsten 7,7 millioner kroner i frostpakker på Grønlandshavnen i Aalborg ved en ransagning sidste år 15. oktober har nu ført til, at en 48-årig grønlandsk mand er blevet idømt tre års anbringelse i anstalt i Grønland - svarende til fængsel i Danmark.

Det oplyser senioranklager Lars J. Petersen, Grønlands Politi.

Sagen mod den 48-årige grønlænder kom for en dag, da en dansker tilstod at have været indblandet i narkosmugling til Grønland. Den danske mand angav i den sammenhæng grønlænderen som sin "samarbejdspartner", der sørgede for salget af hashen i Grønland.

Her er hashmarkedet helt vildt i forhold til Danmark, hvor et gram koster cirka 50 kroner, mens det i Grønland handles til priser mellem 700 og 800 kroner.

- Den 48-årige grønlænder blev dømt for to hovedforhold. Dels for de 10 kilo hash, som han tilstod og dels for et mersalg af cirka 6,5 kilo hash, som retten mente passede med de omkring 7,7 millioner kroner, der blev fundet i frostpakkerne på Grønlandshavnen i Aalborg, forklarer Lars J. Petersen.

Derudover var der yderligere et par småforhold, som grønlænderen blev dømt for.

Ved samme retssag blev en 39-årig grønlænder dømt for at have været kurer på noget af narkotransporten til Grønland. Den 39-årige blev idømt fire måneders betinget anbringelse i anstalt.

I den samlede sag blev den danske mand, der er sidst i 30'erne, idømt fire års anbringelse i anstalt, mens hans grønlandske kone blev idømt to års anbringelse i anstalt.

- Kvinden blev dømt for narkohæleri, som stadig eksisterer i grønlandsk kriminallov. Retten fandt, at hun måtte have vidst, at de mange penge måtte stamme fra ulovligheder, forklarer senioranklageren.

Han oplyser, at de mange penge blev brugt på Rolex-ure, biler, inventar til parrets hus og storspil på Danske Spil.

Hendes mand blev dømt ved Retten i Qaqortoq i maj og er siden overført til afsoning i Danmark, mens den grønlandske kvinde fik sin dom i juni. Hun har dog siddet tilbageholdt - varetægtsfængslet på dansk - siden sin anholdelse 18. oktober sidste år, så hun har afsonet ni måneder af sin dom på to år.

I forbindelse med hendes afsoning er der i øvrigt taget hensyn til, at parret har to små børn, så mand og kone ikke kommer til at afsone samtidigt.

Den grønlandske mand, der altså blev idømt tre års fængsel, ankede på stedet til frifindelse, selv om han erkendte salg af omkring 600-700 gram hash.

- Og så har vi kontraanket for en skærpelse af straffen, lyder det fra Lars J. Petersen.