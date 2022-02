Omstridte udbygnings-aftaler får nu konsekvenser for kommunale ledere

AALBORG:Sagen om de omstridte udbygningsaftaler i Aalborg Kommune får nu konsekvenser for både ledere og medarbejdere i kommunens by- og landskabsforvaltning.

Det oplyser rådmand Jan Nymark Thaysen (V) fra By og Land i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag:

- Der bliver nu taget personalejuridiske skridt over for et mindre antal ledere og medarbejdere i forvaltningen. Da der er tale om personalesager, kan der på nuværende tidspunkt ikke kommenteres yderligere på dette, udtaler rådmanden i pressemeddelelsen fra Aalborg Kommune.

Samtidig strammes op på reglerne for, hvordan kommunen må indgå udbygningsaftaler med grundejere. Heri understreges, at det skal være frivilligt, og at de bliver indgået på grundejerens initiativ.

Kritik af kommunen

Tidligere har flere bygherrer og grundejere kritiseret kommunen for at presse dem til at indgå dyre udbygningsaftaler.

- Der eksisterer allerede i dag en procesbeskrivelse vedrørende udbygningsaftaler i By og Land, men den hidtidige procesbeskrivelse omhandler kun en del af processen, ligesom den ikke nærmere beskriver betingelserne for hvornår og hvordan, der kan indgås udbygningsaftaler, siger rådmand Jan Nymark Thaysen.

Hvad er udbygningsaftaler? Udbygningsaftaler er reguleret i planlovens § 21b og er knyttet til lokalplaner. Ifølge planlovens paragraf 21b er en udbygningsaftale kort fortalt en frivillig aftale mellem kommunen og grundejere om finansieringen af fysiske infrastrukturanlæg. Det kan for eksempel være et nyt vejkryds eller en vej. Opfordringen til at indgå aftalen skal komme fra grundejer (kravet om frivillighed), jf. stk. 1. Den fordel, grundejer opnår som følge af udbygningsaftalen, skal være værdien af højere kvalitet af infrastrukturen (nr. 1), fremrykket udbygning (nr. 2) eller øgede byggeretter (nr. 3). Der skal være en sammenhæng mellem det infrastrukturanlæg, som en grundejer finansierer, og den tilknyttede lokalplan, dvs. at infrastrukturanlægget skal være nødvendigt for at realisere netop den lokalplan, der vedtages med udbygningsaftalen, jf. stk. 3. VIS MERE

By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune har torsdag godkendt et nyt administrationsgrundlag til brug for indgåelse af udbygningsaftaler i Aalborg Kommune.

Det skal være frivilligt

- Med det nye administrationsgrundlag får vi - i lyset af advokatundersøgelsen, der omfattede 27 sager - nu lagt særligt vægt på kravet om frivillighed, herunder krav til dokumentation af, at aftalen er indgået på grundejerens initiativ. Det nye administrationsgrundlag dækker hele forløbet fra den spæde opstart til det punkt, hvor udbygningsaftalen er opfyldt, tilføjer rådmanden.

Det nye administrationsgrundlag skal være en hjælp for alle i forvaltningen, der er involveret i processen med udbygningsaftaler.

Advokatundersøgelse fortsætter

Advokatfirmaet Horten har undersøgt 27 udbygningsaftaler, som Aalborg Kommune har indgået, og firmaet er fortsat i gang med at undersøge yderligere 32 sager.

Undersøgelsen af de 27 udbygningsaftaler blev afsluttet i december 2021 og får altså personalemæssige konsekvenser for nogle ledere og medarbejdere i kommunen. Hvilke personalemæssige konsekvenser, og hvor mange personer det omfatter, er endnu ikke offentliggjort.