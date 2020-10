Sagde sit job op, og så ringede telefonen: Tillykke, nu er du millionær!

NORDJYLLAND:En nordjyde i 50'erne - fra Aalborg Kommune - har vundet fem millioner kr. i Lotto.

Og det skete på et mildt sagt heldigt tidspunkt, for han havde sagt sit job op og var forberedt på, at stramme økonomiske tider ventede forude.

Kun 19 dage efter, at han havde sagt op, ringede Danske Spil og fortalte ham, at han nu var Lotto-vinder - og fem millioner kroner rigere.

Det troede manden ikke på - i første omgang:

- Jeg var ikke hjemme på det tidspunkt, de ringede, så jeg kunne ikke gå ind og tjekke på computeren. Jeg var meget skeptisk overfor ham, der ringede og tænkte, at han i hvert fald ikke skulle få nogle private oplysninger ud af mig. Man har jo hørt om så meget svindel med folk, der ringes op og er blevet franarret sine data, fortæller manden i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Manden ønsker ikke at stå frem med navn.

Da han kom hjem om fra arbejde om eftermiddagen, tjekkede han sin Danske Spil-profil på nettet. Og der stod, at den var god nok - han havde faktisk vundet fem millioner kroner.

- Der må jeg sige, at jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle lave, indtil min kone kom hjem senere den aften. Jeg gik nok lidt rundt om mig selv. Kiggede på alt fra huse til biler uden rigtig at kunne koncentrere mig. Jeg har jo et hus og en bil allerede, udtaler den heldige vinder i pressemeddelelsen.

Da konen kom hjem, var hun også skepktisk - hun er vant til, at manden joker.

- Men jeg fik hende da til sidst til at tro på det. Så satte vi os og lavede en liste med de ting, vi gerne ville købe, nu hvor vi ikke behøvede at spare op til det. Vi har aldrig væltet os i penge, så dette er en helt ny fornemmelse.Vi har længe gerne ville have en ny seng og en del andre møbler. Så det har vi allerede været ude at bestille. Jeg fik dog lidt skældud af min kone, fordi jeg forlangte rabat. Det mente hun ikke, jeg havde behøvet. Men jeg er vel ikke nordjyde for ingenting, siger den nordjyske "Fætter Højben.

Manden har inviteret konen ud på restaurant en enkelt gang siden han vandt, for at fejre gevinsten. Parret vil dog vente med at gøre det igen, til der kommer mere lempelige forhold på restauranterne i forhold til Corona.

- Min kone er ikke så meget for at flyve, så vi har altid kørt på ferie med vores børn. Vi prioriterer stadigvæk at tage på weekendture med dem et par gange om året, så nu skal vi bare finde nogle fine steder i Danmark. Og det må jo godt være lidt mere luksuriøst, end vi er vant til.

Parrets to børn skal også have de 67.100 kroner, de hver må få skattefrit.

- Dem får de så snart hele gevinsten er udbetalt og så igen i starten af det nye år. Udover det, har vi talt om, at give dem hver især en bolig. Det gør mig meget lykkelig, at jeg kan hjælpe dem på den måde, lyder det fra vinderen.