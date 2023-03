Sager om tårnhøje flytteregninger fik Bjarne op af stolen: Nu foreslår han uvildige flyttesyn

AABYBRO/AALBORG:- Det kan jo ikke passe, at det skal koste så meget at fraflytte en lejlighed. Det kan jo heller ikke passe, at det er boligselskabet DEAS, der skal syne boligen.

Sådan skrev direktør og VVS-beregner Bjarne Jensen fra Aabybro i et debatindlæg til Nordjyske.

Læserbrevet var en reaktion på historien om André Devantier, der er en af de tidligere lejere i Sofiendal Enge, der har oplevet at få en meget høj håndværkerregning efter sin fraflytning.

Gulvslibning, maling og rengøring, som administratoren DEAS mente var nødvendig efter flyttesynet, endte med at koste ham 36.000 kroner. 9000 kroner mere, end der lå i depositummet.

Efter Nordjyske gik ind i sagen, fortalte DEAS, at selskabet tog kritikken fra de tidligere lejere alvorligt, og at det ville kontakte de berørte personer.

Men stod det til Bjarne Jensen burde en fraflytning slet ikke ende, som det var tilfældet med André.

- Jeg synes bare, det lyder ublu, man skal af med 36.000 kroner, hvis man har boet i en lejlighed i to år. Det lyder simpelthen åndssvagt, siger Bjarne Jensen. Foto: Martin Damgård

Uvildige vurderinger

Bjarne Jensen, der selv er rørlægger og VVS-beregner, foreslår nemlig, at det bør være en uvildig syn- og skønsmand, der syner de fraflyttede lejemål.

Som VVS-beregner arbejder Bjarne Jensen netop selv med at regne på, hvad håndværkere kan tage for at løse en konkret opgave.

På samme måde kunne uvildige syn- og skønsmænd finde ud af, hvad der skulle fikses eller ej i et fraflyttet lejemål, og hvad det burde koste.

- Jeg synes, det er forkert, udlejerne bestemmer.

I Sofiendal Enge har flere tidligere lejere oplevet at få meget høje håndværkerregninger i forbindelse med fraflytning. Arkivfoto: Torben Hansen

Bekymret over prisen

Hos Lejernes Landsorganisation, LLO, vurder landsformand Helene Toxværd, at selvom nogle udlejere presser citronen ved fraflytning, bliver det som at skyde gråspurve med kanoner, hvis der skal uvildige synsmænd med til samtlige fraflytninger i Danmark.

Hun er bekymret for, om det bliver for dyrt.

- Der er rigtig mange fraflytninger på årsplan i Danmark, og det lyder som et meget stort apparat at sætte i gang for det.

Landsformanden henviser til, at der i Huslejenævnet er en uvildig instans, der netop tager sig af tvister mellem lejere og udlejere.

- Jeg er egentlig meget glad for Huslejenævnet i den her sammenhæng. Dog oplever vi flere gange, at sagsbehandlingstiden er alt for lang. Folk venter alt for lang tid.

Helene Toxværd forklarer, at der kan være stor forskel i sagsbehandlingstiden hos de enkelte nævn, men at de i LLO har oplevet, sagsbehandlingstider på op mod et år.

- Der er helt sikkert nogle udlejere, der spekulerer i, at folk ikke orker bøvlet ved at føre en sag i Huslejenævnet.

- I de sager, ville det være rart, hvis der var kortere sagsbehandlingstid, for så ville bøvlet for lejeren ved at klage være hurtigere overstået.

- Det, vi ønsker, er mere, at der bliver tilført Huslejenævnene nogle flere ressourcer, så sagsbehandlingstiden blev kortere, siger Hele Toxværd, landsformand for Lejernes Landsorganisation. Foto: Lejernes Landsorganisation

Hvem skal betale?

På udlejersiden er der heller ikke den store opbakning til forslaget om uvildige flyttesyn.

Blandt andet på grund af spørgsmålet om, hvem der skal betale for synet.

- Man kan også blive uenige om, hvad syn- og skønsmanden siger. Jeg tror heller ikke retssystemet kan bære, at det er en enkelt mand, der alene bestemmer, siger Keld Frederiksen, der er formand for Danske Udlejere.

Han henviser også til Huslejenævnet, der har mulighed for at komme ud på adressen og besigtige det lejemål, sagen handler om.

- Man kan også skyde gråspurve med kanoner. For hvor meget arbejde skal der sættes i værk for at holde et flyttesyn, spørger Keld Frederiksen, formand for Danske Udlejere. Foto: Danske Udlejere

Formanden for Danske Udlejere, mener de nye regler, der blev indført i 2015, har været med til at skabe flere tvister i forbindelse med fraflytninger.

Med de gamle regler, kunne udlejere forlange, at lejemål skulle nyistandsættes efter hver fraflytning, men nu må de kun slibe gulve og male, hvis der trænger.

- Så bliver det en vurdering. Trænger det til at blive malet eller ej? Og det skaber flere sager.

Det koster 345 kroner at indbringe en sag for Huslejenævnet, uanset om man vinder eller taber sagen.