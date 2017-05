Sagosen: En perfekt afslutning

Sander Sagosen - her i omfavnelse med Magnu Saugstrup - sluttede karrieren i Aalborg med et mesterskab. Foto: Claus Søndberg

SKJERN: Med syv scoringer beviste Sander Sagosen endnu engang, at han er en verdensstjerne i svøb, da han sammen med resten af et sprudlende Aalborg Håndbold-mandskab søndag sikrede sig det danske mesterskab efter at have uddelt en øretæve til Skjern.

Med sejren satte den norske bagspiller Sander Sagosen samtidig et punktum for sin imponerende karriere i klubben. Han kom til Aalborg som et stort talent for tre år siden, men forlader den som en stjerne, der nu skal spille i verdens måske bedste bagkæde i Paris.

- Du beskriver jo meget godt selv, hvordan min udvikling her i klubben er gået. Der er sket utroligt meget på de her tre år, og jeg er bare så glad for at kunne betale tilbage med et mesterskab. Det har været en fantastisk tid i Aalborg, siger nordmanden, der scorede syv gange i den afgørende finalekamp.

Når han skifter til Paris skifter han til et hold med klubkammerater som Mikkel Hansne og Nikola Karabatic.

- Det bliver enormt spændende, men der er lidt tid til endnu. Først skal jeg med landsholdet en tur, så skal jeg holde ferie. Og allerførst skal det her fejres med en god fest. Det er en perfekt afslutning for mig, siger han.