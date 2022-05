Sallam har skiftet saksen ud med nål - nu åbner han tattoo-shop på Boulevarden

AALBORG:Et par trin ned og du træder ind i en hule, hvor gadens lyd overtages af en karakteristisk summen fra en nål.

Der lugter sterilt i den nyåbnede tatovør, og blækket står klar på et lille metalbord ved siden af kundens stol.

I stolen sidder Martin, som lægger arm til i dag. Nålen er i gang med at arbejde blæk ind i huden og danner tilsammen fine linjer. Sallam Ahmadi fører nålen, der sidst på dagen skaber et kunstværk med fine linjer og skygger.

- Den her tager en hel dag. Måske syv-otte timer i alt, siger Sallam Ahmadi.

Sallam Ahmadi er ved at tatovere kunden Martin. Det er underarmen, der i dag skal have blæk. Foto: Claus Søndberg

God med hænderne

Sallam Ahmadi er 28 år og er Aalborgs nye tatovør. Han har netop åbnet Inksanity, der ligger på Boulevarden. Livet som selvstændig har han prøvet før.

Sallam har været selvstændig siden han gik ud af gymnasiet - men inden for flere forskellige felter. Foto: Claus Søndberg

Allerede efter gymnasiet tog han første skridt. Her trådte han som 19-årig ind i familiens pizzeria, hvor han stod for rigtig mange opgaver for at få butikken til at løbe rundt.

Senere åbnede Sallam Ahmadi egen frisørsalon.

- Jeg har altid været spontan, og jeg kunne godt lide at lave mit eget skæg - og så åbnede jeg en frisørsalon. Jeg klippede, men jeg begyndte hurtigt at kede mig. Jeg tænkte; “det kan ikke passe, at jeg skal klippe resten af livet”, fortæller han.

Derfor blev saksen skiftet ud med en blyant, som nu er blevet til en nål.

- Jeg har altid elsket at tegne og brugte meget tid på det som barn. Så jeg gik i gang og blev grebet af det og tænkte, det måske var tatovør, jeg skulle være.

Sallam har passion for at tegne, og denne tatovering tager en hel dag i stolen. Foto: Claus Søndberg

Portrætter i blæk

For to år siden begyndte tegningerne at tage mere permanent form - nemlig som blæk på hud.

- For to år siden købte jeg min første tatoveringsmaskine. Og siden da er det gået rigtig stærkt. Det er en hobby, der har grebet alvorligt om sig, griner han.

Bag disken hænger nogle af de tegninger, som Sallam Ahmadi har tegnet med blyant i frihånd. Detaljerede portrætter og større værker er noget af det, som han brænder mest for.

- At blive tatovør er det bedste valg, jeg nogensinde har taget. Jeg er begyndt meget senere end de fleste, som starter i teenageårene. Men det er ikke antallet af år, men niveauet af den endelige tatovering, jeg kigger efter, siger han.

Nu står han med nøglerne til sin egen tattoo-shop, en lærling ved hånden og gæstetatovører, der kommer ind fra udlandet.

Og går du selv og overvejer at skulle have lidt nyt blæk, så kan det være en idé at kigge forbi i Aalborgs nye tattoo-shop.

- Jeg har åbningstilbud, og er det små tatoveringer, så er der ikke så lang ventetid. Men er det større ting, er jeg booket cirka en måned frem, fortæller Sallam Ahmadi.