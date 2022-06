Samarit på Nibe Festival er overrasket over antallet af henvendelser

NIBE:- Hvordan har du det? spørger samaritten den unge festivaldeltager, der netop har henvendt sig i teltet.

- Jeg har det, som om jeg skal kaste op, svarer hun.

Samaritten rækker hende en flaske kold vand.

- Det er en rigtig, rigtig god ide at drikke meget vand. Mindre alkohol, mere vand, siger hun til den unge kvinde.

Det er torsdag på Nibe Festival, og solen brager - for anden dag i træk - ned fra en skyfri himmel. Temperaturen ligger omkring 25 grader, og der er næsten ingen vind. Lægger man dertil rigelige mængder af alkohol, skulle man tro, at det har betydet masser af lignende tilfælde i løbet af de første par dage på festivalen.

Men det er faktisk ikke tilfældet. I hvert fald ikke hvis man sammenligner med tidligere år, fortæller Jens Korsgaard, der er teamleder i samarit-teltet.

- Onsdag var forholdsvis rolig med cirka 40 henvendelser i alt. Det er et godt tegn. Folk opfører sig generelt fornuftigt, siger Jens Korsgaard, der forklarer, at de 40 tilfælde dækker over alt fra ledskader, forstuvninger, vabler, sår, allergitilfælde - og altså sager, hvor nogle har fået for meget varme og for lidt væske uden alkohol.

Han havde forventet, at tallet ville være højere.

- Det er tre år siden, der sidst har været festival, og der er mange, der er på festival for første gang. Så vi havde nok forberedt os på lidt mere uvidenhed hos det nye publikum. Men indtil videre har folk haft nogenlunde styr på det, siger Jens Korsgaard.