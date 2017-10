Samfundsfag fra 7. klasse

AALBORG: Ungebyrådets forslag om at indføre samfundsfag allerede fra 7. klasse sendes nu til høring i samtlige af Aalborg Kommunes skoler.

Det besluttede skoleudvalget, som synes så godt om de unges forslag, at de har udarbejdet fire forskellige modeller til, hvordan det eventuelt kan realiseres.

Det er dog kun en model, hvor skolerne anvender en del af den understøttende undervisning til at udvide antallet af timer i samfundsfag, der sendes i høring. Men udvalget vil også gerne vide, hvad skolerne vil sige til at blive forpligtet til at arbejde mere med samfundsfag tværfagligt - og også gerne inden eleverne går i 7. klasse.

- Vi synes jo i det hele taget gerne, at det må fylde lidt mere, end det gør i dag, siger skolerådmand Tina French Nielsen (V).

Hun er spændt på, hvad de enkelte skolebestyrelser vil sige til forslaget. For mange af dem anvender i forvejen en del af den understøttende undervisning til andre ting - for eksempel rammeforsøg med konfirmationsforberedelse, ekstra bevægelse eller for at have råd til, at der er to voksne på i den almindelige undervisning, så det er ikke helt ukompliceret, hvis der også skal være plads til flere timer i samfundsfag.

- Flere skoler disponerer allerede selv over en del af den understøttende undervisning til andre formål. Men det er også derfor, vi meget gerne vil høre, hvad de siger til forslaget, understreger skolerådmanden.

Ifølge skoleforvaltningen vil der også være visse udgifter forbundet med at indføre samfundsfag i 7. klasse i stedet for at vente til 8. og 9. klasse. For eksempel anslås det, at der vil være brug for mellem 100.000 og 400.000 kroner til nye undervisningsmaterialer, men de penge tror Tina French Nielsen dog ikke, det vil være umuligt at finde.