Samråd og politiker: Et P-hus i Fjordmarken er helt forkert

AALBORG:Står det til Vestbyens Samråd, så ændrer forslaget med at kamuflere et parkeringshus under en grøn bakke ikke på deres holdning til et parkeringshus på Fjordmarken i Vestbyen.

- Vi er meget imod det, beliggenheden er helt forkert. Plusbussen starter jo ude ved Travbanen, så det ville jo være oplagt at lægge et P-hus der, så folk kunne parkere der og tage bussen ind til byen, og så vi ikke skal have hele trafikken ind gennem Peder Skrams Gade. Hvis målet på sigt er, at der skal være mindst mulig trafik inde i byen, så er det den oplagte løsning, siger Lene Rubæk, formand for samrådet.

Sammen med fire andre medlemmer af samrådet mødtes hun i sidste uge med rådmand Hans Henrik Henriksen og tre teknikere fra forvaltningen for at tale om de overordnede planer for Vestbyen, og hun er glad for møderne og samarbejdet med forvaltningen, men kan ikke se et parkeringshus for sig.

Man plejer investorer - ikke borgere

Heller ikke Enhedslisten vil nikke ja til forslaget om parkeringshuset. Da Lokalplanen for Spritten blev godkendt, var det udelukkende fordi, at parkeringshuset blev trukket ud af planen. Ellers ville Enhedslisten ikke levere stemmer til Spritten, og deres holdning har ikke ændret sig efter nye tegninger, fastslår Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.

- Jeg har svært ved at se, at et nyt P-hus har attraktionsværdi for folk i Vestbyen - heller ikke for de unge. Tværtimod vil man ødelægge et rekreativt område for at hjælpe investorer på Spritten ud af en vanskelighed. Men det er jo investorernes eget problem, siger Per Clausen.

Hvis Spritten er for våd til, at man kan opføre en parkeringskælder der, er det så ikke et argument for at opføre den ved siden af?

- Kan man ikke anlægge parkeringspladser under jorden, så tror jeg mere, at det handler om prisen, end om muligheden for at realisere det. Uanset hvad er det investorerne, der må finde en løsning, siger han.

Men får man ikke netop et attraktivt område i form af en kælkebakke og et udsigtspark med et græsklædt P-hus?

- Et parkeringshus med græs på taget er ikke noget godt alternativ til det rekreative område, vi har i dag. Og ideen om en kælkebakke er vel også mere af teoretisk karakter, eftersom der jo ikke kommer meget sne i disse år - og det bliver næppe bedre i de kommende år, siger han.

Parkering kun for lokale

I stedet for at bygge et parkeringshus bør man i stedet fjerne pendlerparkeringen i Vestbyen ved at forbeholde gratis parkering til beboerne i område, mener Per Clausen.

- Og så er der jo fortsat mulighed for at parkere i parkeringshuset på Kastetvej, der i dag står tomt, eller ved starten på +bussen ved Travbanen, så vi kan reducere bilkørslen i Vestbyen i stedet for at øge den, siger gruppeformanden, der heller ikke er sikker på, at udkastet for området vil holde stik - skulle det blive stemt igennem.

- Man kan godt nu lave en tegning, hvor det ser pænt ud, men hvordan ender resultatet? Vi har set for ofte, at der laves kompromisser undervejs for at gøre det økonomisk rentabelt. Jeg hæfter mig ved, at rådmanden er lydhør overfor bydelens borgere, og jeg forventer, at det også betyder, at vi ikke skal acceptere et parkeringshus for at få gennemført andre dele af byfornyelsesplanen for Vestbyen, som der formentlig vil være opbakning til, siger han.