Sandwich flytter til juicebutikken

AALBORG: Nadias Sandwich flytter sin butik på Østerågade lidt længere opad gaden til nummer 8, som tidligere husede Joe and the Juice. Butikken åbner torsdag 2. november.

Flytningen sker for at få en bedre placering og et sted med mere plads til kunderne.

- Vi oplever ofte, at folk står i kø, når vi har travlt. Nu får vi mere plads, siger Adnan Jabr, indehaver af Nadias Sandwich.

Adnan Jabr, indehaver af Nadia’s Sandwich. Foto: Andreas Falck

Østerågade 16 er en fredet bygning, som ikke levnede plads til den indretning, som er ønsket, og passede ikke ind i de planer, Nadias Sandwich har for midtbybutikken. Det har dog været vigtigt for virksomheden at beholde sin placering i byens centrum.

Fra november flytter Nadia’s Sandwich på Østeraa 16 til nummer 8 i stedet for. Der skal mere plads til. Foto: Andreas Falck

Det er en prominent placering på Nytorv, og den nye beliggenhed har en højere synlighed. Med en højere synlighed håber Nadias Sandwich også at kunne tiltrække flere turister henover højsæsonen.

Samtidigt med flytningen af butikken flytter administration fra Vesterbro til de samme lokaler i Østerågade 8.

- Jeg kan godt li’ at være tæt på mine butikker og ansatte og have fingeren på pulsen. Når vi flytter, har jeg under fem minutter til butikken i Reberbansgade, på Boulevarden og ved Kennedy. Det bliver dejligt, siger Adnan Jabr.AA

