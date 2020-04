SAS indstiller indenrigsflyvning til og fra Aalborg

AALBORG:Luftfartsselskabet SAS har fået tilladelse af Transport- og Boligministeriet til at indstille flyvningerne mellem Aalborg og København med virkning fra mandag 6. april til og med 13. april. Det oplyser direktør for Aalborg Lufthavn Søren Svendsen til NORDJYSKE Medier.

- Aalborg Lufthavn er jo en af de lufthavne, der regnes for kritisk infrastruktur, som skal holdes åben. Men de har altså fået lov af transportministeriet til at indstille indenrigsflyvningen hen over påsken, siger han.

SAS har de senere år haft tre daglige ture på ruten mellem Aalborg og København.

De aflyste SAS-flyvninger betyder dog ikke, at Aalborg Lufthavn lukker, fortæller Søren Svendsen.

- Der er fortsat private flyvninger og taxa-flyvning til og fra lufthavnen, og dem skal vi naturligvis holde åbnet for, siger lufthavnsdirektøren.