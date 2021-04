Satte ild på halstørklæder i sin lejlighed: Nu er 27-årig kvinde dømt til behandling

AALBORG:En 27-årig kvinde er ved Retten i Aalborg blevet dømt til psykiatrisk behandling med tilsyn af kriminalforsorgen, efter at hun satte ild til nogle halstørklæder og en sofa i sin lejlighed i Stormgade i Aalborg 14. februar i år.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg, Nordjyllands Politi.

Kvinden var sigtet for forsætlig brandstiftelse, og der skete en del skade på hendes lejlighed.

- Oprindeligt var hun sigtet for kvalificeret brandstiftelse, der har en strafferamme på livstid, fordi der var tale om en stuelejlighed i en seks etagers ejendom, og kvinden derfor måtte have været klar over, at hun bragte andre menneskers liv i fare ved at lave ildspåsættelsen, oplyser anklageren.

Men da en såkaldt farlighedserklæring fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut vurderede, at der ikke havde været overhængende fare for personers liv eller store værdier, så kom tiltalen blot til at lyde på forsætlig brandstiftelse.

I retten erkendte kvinden, at hun havde sat ild på halstørklæderne og sin sofa.

Hun forklarede, at hun havde besøgt en ven, der var i dårligt humør. Det havde smittet af på hende, og hun havde hørt stemmer og sat ild på. Hun var gået fra sin lejlighed i sit nattøj ned på havnen, men var siden gået videre til sin mormor i Nørresundby, der havde kontaktet kvindens mor, som så kontaktede beredskabet, der havde været ude for at slukke ilden.

Den 27-årige kvinde har siden sin anholdelse lige efter branden 14. februar været fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, hvor hun er blevet mentalundersøgt. Hun skal fortsat være fængslet i surrogat, indtil ankefristen udløber om 14 dage.

Med dommen kan kriminalforsorgen og en psykiatrisk overlæge genindlægge kvinden, såfremt det vurderes nødvendigt, eller hun laver ny kriminalitet.