Satte ild til madras i forældres hus - nu er han dømt

NIBE:Et skænderi førte til, at en 24-årig mand blev så vred, at han satte ild til en madras i sine forældres hus i en lille by nær Nibe. Det skete 22. maj.

Branden medførte skader for omkring 400.000 kr., men ingen personer kom noget til.

Torsdag blev den unge mand ved Retten i Aalborg idømt 10 måneders fængsel, heraf tre måneder ubetinget, for brandstiftelse.

Da han har siddet varetægtsfængslet siden 23. maj, anses straffen udstået, og han kunne derfor forlade retten som en fri mand, oplyser anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Ved retssagen tilstod den 24-årige. Han fortalte, at han boede hjemme, men var kommet i skænderi med forældrene. Han blev så vred, at han satte ild til en madras i huset, da forældrene var væk.

Den unge mand forsøgte at slukke ilden, men da det mislykkedes, forlod han huset og ringede 112.

Huset fik en del brandskader, men udbrændte ikke. Den 24-årige blev anholdt og varetægtsfængslet dagen efter branden. Han modtog dommen, oplyser anklageren.