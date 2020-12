Savsmuld ulmer i udsugningsanlæg

AALBORG ØST: Nordjyllands Beredskab blev onsdag formiddag kort efter kl. 9 kaldt til assistance på RessourceCenter Aalborg på Skjernvej i Aalborg Øst.

Her var der pludselig røgudvikling fra et udsugningsanlæg, der er koblet til maskinerne på centrets træværksted, og kl. 9.18 blev beredskabet alarmeret.

- Der er sket en varmeudvikling i den proces, og det har antændt det savsmuld, der ligger i ventalationssystemet. Situationen er under kontrol. Lige nu er vi ved at skille det hele ad for at være sikker på, der ikke er noget, der ligger og ulmer, oplyste indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab onsdag formiddag.

St. Aalborg er lige nu kørt til Bygningsbrand Industri på Skjernvej i 9220 Aalborg Ø.

Melding om ildløs i træflis i silo og røgfyldt bygning.

Der meldes ingen personskade.

Opdateres. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) December 9, 2020

Ilden skabte en del røgudvikling på værkstedet, men ifølge indsatslederen primært i det ventilationsrum, hvor motoren til ventilationssystemet er.

Nils Eltzholtz oplyser, at der ikke er sket personskade ved branden, og at bygningen blev forladt i god ro og orden i henhold til stedets beredskabsplan.

Nu forestår så arbejdet med at begrænse skaderne mest muligt.

- Min største interesse er at sørge for, at stedet kan komme i drift igen hurtigst muligt, så vi forsøger alt hvad vi kan ikke at bruge vand inde i bygningen. Vi prøver at skille ventilationen ad, få det ud af bygningen og så slukke det, der må være ild, udenfor, oplyser indsatslederen.

Han anslår, at arbejdet på stedet er afsluttet ved middagstid.