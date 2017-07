Schengenkontrol giver ingen bøvl i Aalborg

AALBORG: Mens man i Københavns Lufthavn forventer trecifrede millionudgifter og længere ventetider som følge af nye regler for paskontrol, er tonen anderledes afslappet i de mindre danske lufthavne.

Hverken i Billund Lufthavn eller Aalborg Lufthavn forventer man at blive berørt af den ændring, der træder i kraft 8. oktober.

Den betyder, at politiet fremover skal skanne passet for alle rejsende, der bevæger sig ind eller ud af Schengen-territoriet.

I Aalborg Lufthavn ser direktør Søren Svendsen med sindsro frem mod den skrappere kontrol.

- Vi har af servicehensyn allerede udbygget vores kontrolfaciliteter for mindre end et år siden. Derfor er vi sådan set gearet til at håndtere det, der kommer til at ske. Det får ingen praktisk betydning, siger han.

I Københavns Lufthavn forventer man, at passagerne kommer til at stå længere tid i kø, når alle rejsende til eksempelvis London, Tyrkiet eller USA skal have tjekket passet.

Det endda på trods af, at lufthavnen de kommende år vil investere omkring 700 millioner kroner i at udbygge politiets paskontrol i terminalerne.

/ritzau/