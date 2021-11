Se billeder: Aalborg var atter flyvende mod TTH

HÅNDBOLD: Det mindede om en slutspilsserie, da Aalborg Håndbold for anden gang på blot fire dage stod overfor TTH Holstebro. Hvor onsdagens duel gjaldt en plads i Final 4, så var lørdagens kamp liga-relateret.

Hvor der var brug for pletvask af den store slags hos TTH, var det bare med at holde snuden i sporet for Aalborg Håndbold, der skulle fortsætte de imponerende takter fra onsdagens afklapsning af Holstebro-mandskabet.

Kampens indledning afslørede, at TTH gerne ville have kampen bragt ned i et tempo, der gjorde en gentagelse af onsdagens udklassering mindre sandsynlig. Lange angreb var vejen frem for de forsigtige vestjyder, men den plan blev gennemhullet som en schweizerost, som de 60 minutter stille og roligt nærmede sig en afslutning. De svære odds for de vestjyske gæster blev heller ikke bedre af, at Nikolaj Markussen havde vredet om på sin ene fod til fredagens træning og derfor indtog rollen som fuldtidsbænkevarmer.

Aalborg Håndbolds store klasse fornægtede sig ikke. Derfor blev vestjydernes pletvask langsomt men sikkert forvandlet til en ny tur i Aalborg-centrifugen. På trods af et mini-comeback på måltavlen, så Aalborgs føring en kort overgang var nede på blot et enkelt mål, var der aldrig for alvor spænding om kampens udfald. Hjemmeholdet havde godt styr på vestjydernes angrebsspil, og man lod sig ikke lulle i søvn af det til tider sløve tempo, som blev lagt for dagen.

Ved sidebyttet var de danske mestre foran 17-14, og her havde rotationsprincippet i den grad været i højsædet hos Stefan Madsen og Arnor Atlason.

Aalborg Håndbold - TTh Holstebro 36-27 (17-14) Stillinger undervejs: 0-1, 2-2, 7-4, 13-8, 15-14, (17-14), 20-15, 23-19, 27-22, 30-23, 34-23, 35-25, Mål for Aalborg: Buster Juul 7, René Antonsen 5, Aron Palmarsson 4, Felix Claar 4, Benjamin Jakobsen 3, Lukas Sandell 3, Jonas Samuelsson 3, Martin Larsen 2, Andreas Holst 2, Sebastian Barthold 2, Nikolaj Læsø 1 Udvisninger: Aalborg 0, TTH 1 Tilskuere: 3830 VIS MERE

Bagkæden og stregspilspostionen var nærmest udsat for systematisk skifteholdsarbejde. Også i målet var der atter mulighed for at køre i toholdsskift. Mikael Aggefors blev sendt i aktion fra 2. halvlegs begyndelse. Dermed fik han sin første hele halvleg efter sin skadespause. Kun fløjene var ikke underlagt de samme køre- hviletidsbestemmelser.

Sebastian Barthold fik størstedelen af spilletiden på venstrefløj, mens Jonas Samuelsson afløste Kristian Bjørnsen kort inde i kampen. Dermed var Buster

Juuls primære bidrag til kampen at kaste en håndfuld straffekast i nettet. Det gjorde han i vanlig stil med stor akkuratesse.

På stregen var der godt med spilletid til Benjamin Jakobsen, der leverede lidt af et højdepunkt, da han scorede til 25-20. Her kastede han ikke blot bolden i mål. Han vred sig fri med en sådan kraft, at stakkels Jonas Porup blev slynget halvvejs med ind i målet.

Hvor TTH Holstebros manglende modstandsevne var udtalt gennem hele pokalkvartfinalen, indtraf klasseforskellen mere glidende på måltavlen i lørdagens opgør. Her var det først for alvor markant i midten af 2. halvleg. Aalborg løb ganske enkelt fra en flok chanceløse TTH-spillere, der trods en vedvarende forhalingstaktik i angrebet ikke kunne undgå en decideret endefuld.

Der var igen klasseforskel på de to formodede tophold.

Stefan Madsen vil helt sikkert notere sig, at han fik fordelt kræfterne på en måde, så ordet ressourcespild ikke indgår i Aalborg-trænerens ordforråd. Dermed er det et toptunet Aalborg-hold, der skal en tur til KIel på torsdag.