Se billeder: Forsvarsgeneral gjorde comeback i storsejr

HÅNDBOLD:EH Aalborg har været hårdt ramt af skader i denne sæson, men lørdag var der godt nyt fra lazarettet. Holdets ubetingede forsvarsminister Märta Hedenquist gjorde nemlig comeback i kampen mod Rødovre.

Det kunne straks afkodes på forsvarsspillet, hvor den svenske stregspiller gjorde god fyldest i midterforsvaret. Märta Hedenquist så ikke ud til at have de store problemer med at falde ind i tempoet, selvom hun har siddet ude med en knæskade hidtil.

EH Aalborg fandt hurtigt forsvarsrytmen, og det skabte grundlag for en stor føring, der helt og aldeles pillede spændingen ud af kampen allerede midt i 1. halvleg. Når Rødovre spillede sig igennem til gode chancer, gjorde keeper Laura Akskvist også sin indflydelse gældende. Med flere fine redninger bidrog hun til den store føring. Offensivt boltrede fløjspiller Rikke Hoffbeck sig som en fisk i Limfjorden. Hun scorede nærmest efter behag og bidrog også med flere oplæg.

EH Aalborg - Rødovre HK 41-25 (18-9) Stillinger undervejs: 3-1, 4-3, 11-4, 13-8, 18-9, 22-10, 27-13, 30-15, 35-20, 37-23, Målscorere for EH Aalborg: Rikke Hoffbeck 13, Frida Høgaard 8, Anne Brinch-Nielsen 6 Cecilie Termansen 5, Mille Eisenhardt 3, Caroline Højer 3, Sandra Erlingsdottir 2, Mette Klostermann 1. VIS MERE

2. halvleg blev en ren ekspeditionssag for EH Aalborg, og træner Allan Heine fandt ikke anledning til at overbelaste Märta Hedenquist, der fik lov til at se det meste af 2. halvleg fra bænken efter et helt igennem vellykket comeback.

Spænding var der som sagt ikke noget af, og den eneste form for spænding samlede sig om kampens speaker, der var blevet væk i pausen. Han dukkede imidlertid op et par minutter inde i 2. halvleg til stor lettelse for kampens DJ, som dermed slap for at dobbelt-jobbe.

EH Aalborg kværnede på i samme tempo som i de første 30 minutter, og det efterlod Rødovre uden nogen chance for at følge med på måltavlen, hvor forskellen blot blev større og større. Ikke mindst på grund af Laura Askvist, der nu havde helt styr på de københavnske skytter.

Efter kampen var det en glad Märta Hedenquist, der kunne konstatere, at knæet holdt til comebacket.

- Det var mega fedt at være tilbage i kamp igen. Der var adrenalin i hele kroppen. Jeg har gået rundt som en meget frustreret løve i et bur i løbet af min skadespause. Jeg ville gerne have været tilbage noget før, men det her var en god kamp at komme tilbage i, siger Märta Hedenquist.

- Jeg har lavet det her, siden jeg var 15, så det har været frustrerende og hårdt ikke at være med. Jeg har været frustreret helt ud i fingerspidserne, konstaterer, stregspilleren, der har været savnet i EH Aalborg - ikke mindst defensivt. Det er nemlig tydeligt, at hun kan tage fat i forsvaret.

- Jeg kan bidrage med rigtig meget i forsvaret. Jeg kommer med noget rutine og vil tage ansvar. Jeg har også en størrelse og noget fysik vi kan bruge. Jeg vidste godt, at jeg nok ville rende ind i en 2 minutters udvisning, men jeg var faktisk lidt overrasket over, at jeg ikke fik den tidligere. Det er fint nok, for jeg skal bare smadre igennem, så jeg kommer ikke til at holde mig tilbage, siger Märta Hedenquist.

