Se billeder og video: Guddommelig dag i lufthavnen

AALBORG:Et normalt ganske gudsforladt sted - nemlig parkeringspladsen P6 ved Aalborg Lufthavn - blev for en stund besjælet med lovsang, prædiken og bøn søndag eftermiddag.

En række frikirker i Aalborg var den primære drivkraft i en såkaldt drive-in-gudstjeneste, der fyldte den store parkeringsplads, som var der tale om en af de store pendlerdage fra før, verden gik i stå.

14

























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Som konceptet dikterer, blev deltagerne siddende i deres biler under gudstjenesten og fulgte med via storskærm, FM-bånd og storskærm. Simon Lionel Nielsen fra Aalborg Citykirke stod sammen med sit band for lovsangen, mens Andreas Bøge fra Ansgars Kirken stod for gudstjenesten. Talsmanden for arrangementet Jonas Holdensen fra Aalborg Bykirke talte ikke antallet af biler på P6, men pladsen var fyldt godt op, og den har plads til 630 biler, når den er helt fuld.

- Jeg vil skyde på, at der var 550-600 biler. Det var lidt forskelligt, hvor mange der sad i bilerne, men mit bud er, at vi kom op på et par tusind mennesker - plus dem der var med på livestream, så det var en meget større succes, end vi havde turdet håbe på, fortæller Jonas Holdensen.

På grund af den store tilstrømning blev påskegudstjenesten udskudt i et kvarter. Nu overvejer initiativtagerne, om succesen skal gentages.

- Vi er allerede begyndt at lave lidt sjov med, om vi skal lave en pinsedagsgudstjeneste. Nu skal vi lige hjem og samle kræfterne igen, siger Jonas Holdensen.

Her kan du se en dronevideo fra søndagens gudstjeneste: