Se billeder og video: Sygeplejersker i ny protest - et par hundrede stod langs Hobrovej

AALBORG:Der mødte morgenbilisterne på Hobrovej i Aalborg ved Aalborg Universitetshospital Sygehus Syd en anderledes oplevelse torsdag morgen. Samtidig har en del patienter formentlig måttet kigge langt efter en sygeplejerske i omkring en times tid torsdag morgen.

Et par hundrede sygeplejersker havde nemlig taget opstilling på parkeringspladsen ud mod Hobrovej for at markere utilfredshed med det indgreb, der afbrød deres strejke for højere løn og bedre arbejdsforhold - en strejke, der startede 19. juni og blev udvidet flere gange med flere og flere sygeplejersker for at ende med et regeringsindgreb sidst i august.

På Hobrovej dyttede mange af de passerende biler i morgentrafikken, og det affødte spontant klapsalver fra de mange aktionerende sygeplejersker.

Til TV2 News siger sygeplejerske Caroline Grøn, at aktionen er et resultat af regeringens indgreb i strejken.

- Selv om vi forsøgte os med den danske model, fik vi ikke noget ud af strejken, men blot trukket en løsning ned over hovedet på os. Det har opbygget en masse frustrationer, men samtidig også et kæmpe sammenhold, forklarer hun til TV2 News.

Det har også gjort, at sygeplejerskerne er ret ligeglade med, at Arbejdsretten har erklæret punktstrejkerne overenskomststridige.

Samtidig understreger Caroline Grøn, at aktionen også er et udtryk for en kæmpe bekymring for det fremtidige sundhedsvæsen i Danmark.

Strejken varede i en times tid.