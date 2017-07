Se billederne: Budolfi Plads splittet ad

AALBORG: Budolfi Plads er ikke til at kende, for omdannelsen er i fuld sving.

Men udover at have destrueret det knap så kønne betondæk, så skal man også have fjernet andre minder fra fortiden. NCC har nemlig fjernet fire olietanke fra grunden, der tidligere også har huset en benzinstation.

NCC har fjernet fire olietanke fra en gammel nedlagt benzintank, der tidligere lå på Budolfi Plads.

I 1961 blev Danmarks første Kvickly-supermarked indviet på Budolfi Plads med tilhørende benzinstation. Og det er fire olietanke fra dengang, der nu er fjernet.

Følger planen

Områdedirektør i NCC Building, Henrik Krogh Holm fortæller, at tankene er fjernet ligesom der skal laves noget oprensning.

Budolfi Plads er næsten revet ned. Foto: Henrik Bo

Omdannelsen af pladsen, hvor man går fra den grå beton til et nyt bymiljø med specialbutikker, dagligvarebutik, restaurant, café og boliger, p-kælder og grønne arealer, der forventes færdig i 2019, kører efter planen.

- Det kører planmæssigt indtil videre. nedbrydning, projektering, myndighedsbehandling og det hele, foregår efter tidsplanen, siger områdedirektøren.

Lige nu står den på pælefundering.

Det store grej på banen

Budolfihus bliver også snart væltet.

- Det forsvinder jo fra jordens overflade her i løbet af den næste kommende periode. Bygningen er strippet fuldstændig for alt indvendigt. Nu skal vi bare have det store grej på banen, som vi siger.

Der etableres i øvrigt en 4700 kvadratmeter p-kælder med plads til 100 offentlige p-pladser, mens der bliver tale om 6900 kvadratmeter erhverv, dagligvarebutik og lejligheder. Dagligvarebutikken Rema 1000 får facade i Vingårdsgade.