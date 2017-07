Se billederne: Når festen tager over fra idrætten

AALBORG: Festlighederne ved landsstævnet fylder i den grad på gader og stræder i Aalborg.

For når idrætsaktiviteterne hen under aften indstilles - så samles folk i stort antal med fokus på socialt samvær.

Det kan man se i teltlejren Camp Stigsborg. Man kan se det på Aalborgs værtshuse og restauranter. Og i høj grad kan man også se det på midtbyens pladser, hvor der har været utallige koncerter.

Da NORDJYSKE mellem fredag og lørdag drager ud i nattelivet, drypper det lidt - men der er stadig masser af mennesker foran scenerne og i Jomfru Ane Gade.

Fest i porten

Og sågar i en port-åbning på Vesterbro kan man finde lidt fest. Her har i omegnen af 30 unge fra Idrætshøjskolen i Sønderborg samlet sig.

- Der er ly for regnen, og vi sidder tæt på en Netto-butik, siger 21-årige Mie Schmidt med et stort smil.

Hun er ikke helt sikker på, hvor længe, de har siddet dér. Men i hvert fald halvanden time, får hun sjusset sig frem til. Og det ser ud til at passe - målt på antallet af tomme flasker.

- Det har været rigtigt godt at være i Aalborg. Mange af os har festet hver aften, for der er rigtigt stemningsfyldt i byen med Jomfru Ane Gade, hvor meget er samlet omkring, tilføjer hun.

- Der har været en fantastisk stemning med idræt om dagen - og så tager man ud og får en øl sammen om aftenen. Folk er simpelthen så åbne og venlige, siger Mie Schmidt.

Vådere fest på Stigsborg

Ét af de steder, hvor det har været sværere at søge ly for regnen, er Camp Stigsborg - campingpladsen i Nørresundby, hvor omkring 4.000 er indkvarteret i telte.

Men det har ikke stoppet løjerne.

Eksempelvis er en gruppe unge fra Hedensted - i totalt mørke - i fuld sving med at spille "øl-bowling".

Og humøret er højt. Selv hos den 17-årige Ida Fisker, der - efter at hendes campingstol vælter - får nærkontakt med underlaget af græs og mudder.

Hun tager dog det hele med et smil, hvorefter hun forklarer lidt om øl-bowling.

- Det gælder om at få de andre til at drikke - jo mere de drikker, jo sværere har de ved at få os til at drikke, griner hun og genoptager entusiastisk spillet.

Mere civiliseret virker det i en stor hvid telt-pavillon. Her er flok fra den lille by Fynslund, der ligger nordvest for Kolding, samlet.

Man fornærmer dem - forhåbentlig - næppe ved at nævne, at de formentlig er i omegnen af tre gange så gamle, som de unge der spiller øl-bowling udenfor.

- Vi er knap så vilde i aften

- De sidste to aftner har vi været meget inde i byen. Men vi er knap så vilde i aften, lyder det.

- Vi tog tilbage tilbage til campingpladsen, fordi der var for lang kø til at få en irish coffee på Søgaards Bryghus, siger en anden.

Det giver på mange måder god mening. I teltet er der nemlig adskillige kartoner rødvin. Og forskellige varianter af shots-flasker kommer gruppen fra Fynslund heller ikke til at gå ned på.

I alt er de 24 bekendte af sted. De deltager i ting som fodbold, beachvolley, håndbold og golf.

- Men den største del af landsstævnet er jo det sociale, siger en af dem, mens de andre samtykker.

Alligevel kan de dog ikke helt følge med festniveauer hos den yngre generation.

- Når vi er oppe at tisse for anden gang i løbet af natten, så er der stadigvæk nogle af dem, der først er på vej hjem fra byen, konstaterer en herre tørt - men lunt.

Og det er tilsyneladende sådan, det er. Stemningen fejler intet ved landsstævnet i Aalborg.